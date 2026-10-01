A WWF-et nem győzte meg Gajdos miniszter posztja, nagy fakivágásokra számítanak a magyarországi erdőkben
Vége a fakitermelési moratóriumnak, de Gajdos László mindenkit megnyugtatott, hogy továbbra is védik az erdőket. A miniszter Facebook-posztja nem igazán bizonyult meggyőzőnek, a kommentelők mellett a WWF is arra számít, hogy újra sok fát fognak kivágni a védett erdőkben is, mert nincsenek konkrét intézkedések, amik megvédenék az erdeinket.
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