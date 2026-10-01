Rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezi a fővárosi Fidesz

Ismert, a miniszterelnök és Karácsony Gergely főpolgármester vezetésével tartották meg a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának kormányváltás utáni első ülését. Az ülés követő sajtótájékoztatón bejelentették, a kormány 120 milliárd forintos rendkívüli támogatást ad a fővárosnak. A sajtó képviselőinek Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter és Karácsony Gergely főpolgármester beszélt a részletekről.