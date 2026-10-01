Ismert, a miniszterelnök és Karácsony Gergely főpolgármester vezetésével tartották meg a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának kormányváltás utáni első ülését. Az ülés követő sajtótájékoztatón bejelentették, a kormány 120 milliárd forintos rendkívüli támogatást ad a fővárosnak. A sajtó képviselőinek Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter és Karácsony Gergely főpolgármester beszélt a részletekről.
Rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezi a fővárosi Fidesz
A Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint Karácsony Gergely és a kormány olyan megállapodást kötött Budapest jövőjéről, amelyből kimaradtak a fővárosi kerületek és a választott képviselők. A kormánnyal folytatott egyeztetés miatt rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezték.
Borítókép: Szepesfalvy Anna lesz a budapesti Fidesz frakcióvezetője (Fotó: Mirkó István)
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