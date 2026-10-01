Ukrajnába viheti a munkát Sárvárról az amerikai gyár

Nem tudni, mi lesz a sárvári Flex-gyár jövője

Ami biztos, hogy a sárvári üzem jövőjéről továbbra sincs részletes, nyilvános vállalati döntés. A Flex korábban azt közölte, hogy a telephely működését a vevői igények és a piaci környezet változásai alapján alakítja, az automatizáció erősítése pedig a hosszú távú stratégia része. A sárvári önkormányzat szeptemberben arról számolt be, hogy mintegy 1400 ember dolgozik a gyárban, és két-három héten belül hivatalos tájékoztatást vártak az átszervezésről.

Az ügy szeptember végén már az Országgyűlésben is előkerült. Szalai Piroska fideszes képviselő arról kérdezte a kormányt, mit tesz, ha valóban jelentős létszámleépítés következik. Barna-Szabó Tímea államtitkár válaszában azt mondta: a Flex eddig nem jelentett be csoportos létszámcsökkentést, az állami foglalkoztatási szerv pedig kapcsolatban áll a vállalattal, és szükség esetén célzott, egyedi foglalkoztatási programot is indíthat.