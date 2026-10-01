Moody's: A befektetése ajánlott sáv küszöbén a 4iG Távközlési Holding

A hitelminősítő elemzése pozitív üzenet a piac és a befektetők számára. A Ba1 besorolás a befektetésre ajánlott (investment grade) sáv alatti legfelső fokozat, a minősítő értékelése támogatja, hogy a 4iG Távközlési Holding Zrt. a nemzetközi kötvénypiacra lépjen. A Moody’s értékelése megerősíti, hogy a 4iG távközlési üzletága nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, stabil és tőkeerős piaci szereplővé érett.

Az októberre tervezett kötvénykibocsátás előkészítése

A Moody’s értékelése a 4iG Távközlési Holding októberre tervezett nemzetközi kötvénykibocsátásának előkészítése során készült. A tranzakció egyik fő célja az akvizíciós hitelek refinanszírozása, illetve a forrásbevonás a holding további nemzetközi terjeszkedését is támogatná. A hitelminősítő a kibocsátani tervezett kötvényekhez szintén Ba1 besorolást rendelt. A nemzetközi kötvénypiaci megjelenés szélesítheti a társaság finanszírozási lehetőségeit és csökkentheti a hazai banki forrásokra való támaszkodását. A Moody’s értékelése szerint az akvizíciós hitelek tervezett kiváltása egyszerűsítheti az adósság lejárati szerkezetét.

Eredményes integráció, erősödő jövedelmezőség

A Moody’s a holding stratégiájának megvalósítását is kedvezően értékeli: az elemzés kiemeli a különböző vállalatok sikeres integrációjának képességét, a szinergiák érvényesítését és az ezekből származó értékteremtést. A magyar távközlési piac átalakulását az eredményes európai piaci konszolidáció egyik vezető példájaként említi, amely az ügyfelek és a részvényesek számára egyaránt előnyökkel jár.