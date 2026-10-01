Újabb háromezer milliárddal adósítja el az országot a kormány

A módosított finanszírozási tervben a teljes bruttó kibocsátási terv 16 391 milliárd forintról 20 414 milliárd forintra emelkedett, ez a GDP 20 százaléka. Ezen belül 3621 milliárddal lehet magasabb a forint kibocsátás és mintegy 421 milliárddal a deviza forrásbevonás. Az intézményi forintpiacon az ÁKK az év egészére 7392 milliárd forint bruttó kibocsátással számol, ez 1796 milliárd forintos növekedés az eredeti tervekhez képest. A lakosság által vásárolt forint-állampapírok bruttó kibocsátási terve 5335 milliárd forintról 5634 milliárd forintra emelkedett.

Augusztus végéig 3773 milliárd forint értékben valósult meg aukciós kibocsátás. Az aukciók átlagos fedezettsége 2,2-szeres volt, az aukciós átlaghozamok pedig néhány aukció kivételével a tervezett hozamok alatt alakultak.

– A lakossági piacon az eredetileg 1000 milliárd forintra tervezett nettó finanszírozás már július elején teljesült – fogalmazott a távirati iroda szerint a vezérigazgató, hozzátéve, hogy a kamatok az intézményi piac hozamesését követték és megfigyelhető, hogy a kereslet a fix kamatozású kötvények irányába tolódott.

Az adósságkezelő júliusban, augusztusban és szeptemberben közel 400 milliárd forint értékben vásárolt vissza korábban kibocsátott, legalább 6 százalékos kamatozású lakossági állampapírokat, ezzel jelentős kamatkiadást megtakarítva. Mint írták, forgalmazóknál az elmúlt időszakban felhalmozódott lakossági állampapírok visszavásárlásával csökkenhet a lakossági állampapírok állománya.