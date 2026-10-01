Újabb háromezer milliárddal adósítja el az országot a kormány

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Módosította az Államadósság Kezelő Központ a finanszírozási tervét.

Kiss Gergely
2026. 10. 01. 5:50
Módosítja éves finanszírozási tervét az ÁKK Fotó: Vémi Zoltán

A módosított finanszírozási tervben a teljes bruttó kibocsátási terv 16 391 milliárd forintról 20 414 milliárd forintra emelkedett, ez a GDP 20 százaléka. Ezen belül 3621 milliárddal lehet magasabb a forint kibocsátás és mintegy 421 milliárddal a deviza forrásbevonás. Az intézményi forintpiacon az ÁKK az év egészére 7392 milliárd forint bruttó kibocsátással számol, ez 1796 milliárd forintos növekedés az eredeti tervekhez képest. A lakosság által vásárolt forint-állampapírok bruttó kibocsátási terve 5335 milliárd forintról 5634 milliárd forintra emelkedett.

Augusztus végéig 3773 milliárd forint értékben valósult meg aukciós kibocsátás. Az aukciók átlagos fedezettsége 2,2-szeres volt, az aukciós átlaghozamok pedig néhány aukció kivételével a tervezett hozamok alatt alakultak.

– A lakossági piacon az eredetileg 1000 milliárd forintra tervezett nettó finanszírozás már július elején teljesült – fogalmazott a távirati iroda szerint a vezérigazgató, hozzátéve, hogy a kamatok az intézményi piac hozamesését követték és megfigyelhető, hogy a kereslet a fix kamatozású kötvények irányába tolódott.

Az adósságkezelő júliusban, augusztusban és szeptemberben közel 400 milliárd forint értékben vásárolt vissza korábban kibocsátott, legalább 6 százalékos kamatozású lakossági állampapírokat, ezzel jelentős kamatkiadást megtakarítva. Mint írták, forgalmazóknál az elmúlt időszakban felhalmozódott lakossági állampapírok visszavásárlásával csökkenhet a lakossági állampapírok állománya.

 

 

 

gazdaságÁllamadósság Kezelő Központ (ÁKK)hiánySzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekmanfred weber

Webernek tetszik

Pilhál György avatarja

Weber korábban közölte: a Néppártnak csak az lehet tagja, aki Európa, Ukrajna és a „jogállamiság” pártján áll.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu