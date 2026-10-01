A szellem méltósága, avagy irodalom és politika

Be kellett hát látnom: az alacsony képes rá, hogy megrontsa a magasabbat. (A pszichológia is ekkor kezdett kissé érdekelni. Főleg a filozófiával való határterülete, amelyet például Pléh Csaba könyvei rajzolnak ki.) Ettől kezdve már nem láttam olyan mereven a szellem határait, sőt: test, lélek és szellem szövedékében, szétválaszthatatlan egységében kezdtem gondolkodni. (Így megvilágosodván sikeresen visszajutottam Szent Pálhoz és Órigenészhez.)

Ezt a rövid szellemi önéletrajzi kitérőt csak azért tettem rögtön az út elején, mert amiről beszélni akarok, az hasonló probléma. Zajlik a vita irodalom és politika, szellem és közélet kapcsolatáról. Hogy vajon miféle a létező és a kívánatos kapcsolat közöttük, meg hogy létező és kívánatos közt vajon áthidalhatatlan-e a távolság, itt és most.

Emlékszem rengeteg olyan esetre, amikor a politika belemászott a szellem arcába. A rendszerváltás előtt és után minden aktuális hatalom úgy szervezte meg a kulturális életet, hogy az ő embereinek legyen jó. A másik oldalnak túlélőszigetei, menedékházai maradtak. A jobb munkahelyek, szerkesztői állások, irodalmi díjak, állami ösztöndíjak azoknak jutottak, akik a fennálló hatalommal szimpatizáltak. Hiába, no, ott volt a lóvé. Időnként súlyos aránytalanságokat láttunk – dilettánsok kaptak különböző díjakat, nagy pénzek találtak gazdára semmiért –, amin mindig csak a hatalomból kiszorult túloldal háborodott föl. A politikai fal szellemi szélárnyékot vetett. Az írók között kevés lélek volt annyira szabad, hogy a saját fajtáját kritizálja. (Ha mégis megtörtént, akkor jött a vád: belepiszkít a saját fészkébe.)

Egyszer egy külföldi nagykövetségen néhány költőtársammal együtt felolvasást tartottunk. Az est után, amikor eljött a „vannak-e kérdések?” ideje, a nagykövet ugrott föl, és nekünk szegezte a kérdést: miért nem írunk közéleti verseket? Társaim kérdőn rám néztek, és én – mint korelnök – tudtam, megint nekem kell elvinnem a balhét. Szólásra emelkedtem hát, és elmondtam nagykövetünknek, hogy a Kádár-rendszerben volt értelme ilyesmit írni (a politikai és szellemi elnyomás, a sorok között olvasás nemzeti sportja stb.), de ma már értelmetlen. Legalábbis engem nem érdekel. Vannak a közéletnél ezerszer fontosabb ügyek. Sőt szinte minden fontosabb. (Mondanom sem kell, attól kezdve a nagykövet gyűlölt engem. A többieket nem.)