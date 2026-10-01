Nem biztos, hogy a múzeumok szétszedése a megoldás

Emellett az intézmények problémáinak jelentős része nem oldható meg pusztán azzal, hogy újra önállóak lesznek: a bérek már az MNMKK létrehozásakor komoly problémát jelentettek. A központ 2024 végén 2,5–3 milliárd forintos többletforrást jelzett a bérrendezéshez, miközben jelentős, több százmilliárdos nagyságrendű ingatlanfejlesztési igények is felmerültek. Ezeket az összegeket nem teszi kisebbé az, hogy 2027-től újra több intézményhez kerülnek a döntések. Tarr Zoltán egyszerre ígéri a centralizáció megszüntetését és a finanszírozás kiszámíthatóbbá tételét.

A decentralizáció viszont önmagában nem finanszírozási reform.

Ha az MNMKK megszüntetése valóban azt jelenti, hogy a múzeumok visszakapják a szakmai döntési szabadságukat, miközben megtartják a közös projektek, szolgáltatások és erőforrások lehetőségét, akkor a mostani fordulat akár egy korábbi hibás modell korrekciója is lehet. Ha viszont a decentralizáció egyszerűen újra feldarabolja a rendszert, akkor könnyen előállhat ugyanaz a helyzet, amelyből két éve éppen a centralizációval próbáltak kitörni.