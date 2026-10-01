Nem biztos, hogy a múzeumok szétszedése a megoldás

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Az MNM Közgyűjteményi Központ megszüntetése és az intézmények önállóságának visszaadása önmagában nem garancia arra, hogy jobban működik majd a magyar múzeumi rendszer. A centralizáció valóban okozott működési zavarokat, de az önállóság visszaállításával éppen azokat az együttműködési és finanszírozási lehetőségeket is újra szét lehet darabolni, amelyek miatt eredetileg létrejött a központ.

Dani Áron
2026. 10. 01. 5:20
A Magyar Nemzeti Múzeum épülete. Forrás: MNMKK

Emellett az intézmények problémáinak jelentős része nem oldható meg pusztán azzal, hogy újra önállóak lesznek: a bérek már az MNMKK létrehozásakor komoly problémát jelentettek. A központ 2024 végén 2,5–3 milliárd forintos többletforrást jelzett a bérrendezéshez, miközben jelentős, több százmilliárdos nagyságrendű ingatlanfejlesztési igények is felmerültek. Ezeket az összegeket nem teszi kisebbé az, hogy 2027-től újra több intézményhez kerülnek a döntések. Tarr Zoltán egyszerre ígéri a centralizáció megszüntetését és a finanszírozás kiszámíthatóbbá tételét. 

A decentralizáció viszont önmagában nem finanszírozási reform.

Ha az MNMKK megszüntetése valóban azt jelenti, hogy a múzeumok visszakapják a szakmai döntési szabadságukat, miközben megtartják a közös projektek, szolgáltatások és erőforrások lehetőségét, akkor a mostani fordulat akár egy korábbi hibás modell korrekciója is lehet. Ha viszont a decentralizáció egyszerűen újra feldarabolja a rendszert, akkor könnyen előállhat ugyanaz a helyzet, amelyből két éve éppen a centralizációval próbáltak kitörni.

Az mindenesetre biztos, hogy minden újságíró fellélegezhet, miután többé sosem kell odabiggyesztenie a korábbi tagintézmények elé azt a lehetetlenül zavaros elnevezést, hogy Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ...

MNMKK Magyar Nemzeti MúzeumZsigmond GáborTarr ZoltánMNMKKDemeter SzilárdSzóljon hozzá!

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Weber korábban közölte: a Néppártnak csak az lehet tagja, aki Európa, Ukrajna és a „jogállamiság” pártján áll.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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