wass albertoszkHankó Balázs

Wass Albert élete legnagyobb kitüntetését Ceaușescutól kapta, most az író teljes életműve hazaérkezik

Magyarországra érkezett Wass Albert teljes írói hagyatéka, a diaszpórában lévő magyar írói hagyatékok legnagyobbika – jelentette be Hankó Balázs innovációért és kultúráért felelős miniszter szerdán az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK).

Dani Áron
2026. 03. 18. 13:02
Jobbról-balra: Rózsa Dávid Hankó Balázs és Takaró Mihály Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Wass Albert író hagyatéka a magyar nemzet egybetartozását, történelmi küldetését rajzolja ki mindannyiunk számára” – hangsúlyozta a miniszter. Hankó Balázs elmondta, hogy március 12-én hajnalban az Amerikai Egyesült Államokból, a floridai Jacksonville-ből indult el Magyarországra az a két nagy láda, amely az író regényeit, jegyzeteit, könyveit és ki nem adott írásait tartalmazta. „Meghatottság és csoda volt megérinteni ezeket a ládákat” – hangsúlyozta, és köszönetét fejezte ki az akcióért a Czegei Wass Alapítványnak, Takaró Mihály irodalomtörténésznek, valamint Rózsa Dávidnak, az OSZK főigazgatójának.

Az életmű nagy ismerője, Takaró Mihály rövid előadást tartott Wass Albert alakjáról (Fotó: Ladóczki Balázs)

„Egyedül a magyarságtudat teszi magyarrá a magyart és nemzetté a magyarul beszélő népet” – mondta Hankó Balázs, hozzátéve: „ezt valljuk nemzeti kultúránkban, ezért fordítottunk az elmúlt másfél évtizedben 650 milliárd forintot a magyar kultúra fejlesztésére és megerősítésére szerte a Kárpát-hazában, és ezért fordítjuk forrásaink jelentős részét a magyar kultúra és a magyar nemzet határokon átívelő egyesítésére.” 

Rózsa Dávid, az OSZK főigazgatója hangsúlyozta, hogy az OSZK elmúlt három évtizedének legnagyobb és legjelentősebb írói hagyatéka ez. Kiemelte, hogy a Czegei Wass Alapítvány tizenhárom éven át tartó munkájának köszönhetően kerülhetett Magyarországra a hagyaték, amelynek gondozásában kiemelt szerepet játszott Takaró Mihály irodalomtörténész, valamint Hegyi Katalin, aki több éven keresztül dolgozta fel a hagyatékot. 

A sajtótájékoztatón Takaró Mihály rövid előadást is tartott, melyben kiemelte, hogy Wass Albert azért lehet az egyetemes magyarság írója, mert 20. századi magyarság minden lehetséges léthelyzetét meg- és végigélte. „Az 1920-ban, az addig birodalmi magyarnak számító Wass Albert egy pillanat alatt – a trianoni békediktátum megkötése után – egyszer csak határon túli magyar lett” – kezdte Wass Albert életútjának rövid bemutatását az irodalomtörténész, amit a viharos évszázadban olyan korszakok követtek, mint a határon túli magyar, a visszatért magyar, a hontalan menekült és végül az emigráns. 

Az irodalomtörténész külön kiemelte az Amerikában töltött évtizedeket, Wass Albert élete ugyanis a száműzetésében vált igazán küldetéssé, az amerikai közvélemény félretájékozottságát tapasztalva kezdett jelentős közéleti és kulturális tevékenységbe.

1963-ban megalapította az Amerikai Magyar Szépmíves Céhet, elindította a Magyar szemmel cikksorozatot, írásait egyetemeknek és a Fehér Ház tagjainak is eljuttatta, angol nyelvű kiadványaival a kossuthi Duna-menti Konföderáció eszméjét és a határon túli magyarokat ért sérelmek ügyét képviselte, valamint az Erdélyi Világszövetség társelnökeként is fellépett Erdély érdekében. 

Azért írt, mert nem mondták el az igazságot Erdélyről. Írásaival ellennarratívát épített a hivatalos (például román, szerb,szlovák) történetírással szemben

– fogalmazott Takaró Mihály. Tevékenysége miatt Nicolae Ceaușescu Románia „első számú közellenségének” nevezte. „Ennél nagyobb kitüntetés soha nem ért még életemben!” – írta erre reagálva Szeleczky Zitanak. A Securitate többször próbálta megfélemlíteni és megölni, de ezek a kísérletek kudarcot vallottak. Magánéletében második felesége, Elisabeth McClain – akit skót származása ellenére is bátran nevezett „a legjobb magyarnak” – kulcsszerepet játszott abban, hogy ezt a hatalmas horderejű munkát elvégezze, és hagyatékul hagyja ránk, a történész egy anekdotán keresztül érzékeltette ennek a kapcsolatnak a mélységeit: „Sosem írt neki verset, mert házasságuk három évtizede alatt sosem voltak egymástól távol két napnál tovább. A temetés után azonban tollat ragadott, ez az egyetlen költemény, amivel a feleségének üzent.”

Jövő héttől a nagyközönség is láthatja ennek a hagyatéknak a darabjait: Üzenet haza címmel március 26-án a hagyatékba betekintést nyújtó kiállítás nyílik az OSZK-ban.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Ez stimmel!

Bayer Zsolt avatarja

Mi a bajom Magyar Péterrel?

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
