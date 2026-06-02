A válság útja

Az igazság pillanata hamarabb eljő, mint hinnénk. Magyar Péter büszkén hirdeti: a múlt heti brüsszeli paktummal „hazahozott” 6000 milliárd forintot. Valójában egy garast sem szerzett, több hónapnyi szorgos csaholás kell még ahhoz. De a lényeg: mindeközben gondosan titkolja, milyen áron kaphatjuk meg a saját pénzünket, amit ­amúgy becsicskulás nélkül megszerezhettünk volna a következő költségvetési szavazásnál. A kulcskérdés tehát: milyen áron? Hát a pórázért cserébe. Migráció, gender, Ukrajna. Tehát mindaz, amit a kampányban letagadott. Magyar Péter múlt héten – családja, felesége és közössége után – a hazáját is elárulta Brüsszelben. Csak idő kérdése a paktum részleteinek kiszivárgása, az árulás lelepleződése, amely hidrogénbombaként robban majd bele a magyar puszták csendjébe. Pont úgy, ahogyan húsz esztendeje az őszödi beszéd.

A többség akkor döbben majd rá, hogy a narcisztikus szektavezér palira vette őket. Nagyon komoly tömegtüntetések lesznek, s megkezdődik a Facebook-kormány végvonaglása, összeomlása. Olyan vihar közeleg, amelyhez képest az őszödi beszéd utáni népfelkelés haboskakaós parti volt csupán. Hunnia fog kiáradni.