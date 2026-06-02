Gripenek és csúcstechnológiás Meteor rakéták változtathatják meg a háborút

A bejelentés szerint az első Gripen C/D típusú repülőgépek 2027-ben érkezhetnek meg, miközben az ukrán pilóták és műszaki személyzet kiképzése már megkezdődött.
A Meteor rakétát az európai MBDA konzorcium fejlesztette brit, francia, német, olasz, spanyol és svéd együttműködésben. A több mint 190 kilogrammos fegyver sebessége meghaladja a négyszeres hangsebességet, hatótávolsága pedig elérheti a 200 kilométert.
A szakértők szerint a Meteor legfontosabb előnye az úgynevezett torlósugár-hajtómű, amely a hagyományos rakétákkal szemben a teljes repülési szakasz alatt biztosítja a hajtóerőt. Ennek köszönhetően a rakéta a célpont közelében is megőrzi nagy sebességét és manőverezőképességét, ami jelentősen növeli a találat esélyét.
A rendszer egyik legveszélyesebb tulajdonsága hogy nincs úgynevezett „menekülési zóna”, amely több mint 60 kilométeres távolságot jelent. Ha egy repülőgép ezen a körzeten belül kerül a rakéta célkeresztjébe, gyakorlatilag nincs lehetősége kitérni előle.
