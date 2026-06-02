GripenUkrajnaSvédországrakétalégvédelemorosz-ukrán háború

Gripenek és csúcstechnológiás Meteor rakéták változtathatják meg a háborút

Svéd Gripen vadászgépekkel és a világ egyik legkorszerűbb levegő–levegő rakétájával, a Meteorral erősödhet az ukrán légierő. A fegyverrendszer jelentősen szűkítheti az orosz légierő mozgásterét, és akár a frontvonaltól távol tevékenykedő bombázókra is veszélyes lehet.

Magyar Nemzet
Forrás: Zn.ua2026. 06. 02. 4:55
Az "MBDA Meteor" felirat egy levegő-levegő rakétán látható Fotó: Matthias Balk Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
A bejelentés szerint az első Gripen C/D típusú repülőgépek 2027-ben érkezhetnek meg, miközben az ukrán pilóták és műszaki személyzet kiképzése már megkezdődött.

A Meteor rakétát az európai MBDA konzorcium fejlesztette brit, francia, német, olasz, spanyol és svéd együttműködésben. A több mint 190 kilogrammos fegyver sebessége meghaladja a négyszeres hangsebességet, hatótávolsága pedig elérheti a 200 kilométert.

A szakértők szerint a Meteor legfontosabb előnye az úgynevezett torlósugár-hajtómű, amely a hagyományos rakétákkal szemben a teljes repülési szakasz alatt biztosítja a hajtóerőt. Ennek köszönhetően a rakéta a célpont közelében is megőrzi nagy sebességét és manőverezőképességét, ami jelentősen növeli a találat esélyét.

A rendszer egyik legveszélyesebb tulajdonsága hogy nincs úgynevezett „menekülési zóna”, amely több mint 60 kilométeres távolságot jelent. Ha egy repülőgép ezen a körzeten belül kerül a rakéta célkeresztjébe, gyakorlatilag nincs lehetősége kitérni előle.

Az orosz bombázók ellen vethetik be

A Meteor egyik fő feladata az lehet, hogy megnehezítse az orosz légierő által széles körben alkalmazott irányított légibombák bevetését. Az orosz Szu–34-es bombázók jelenleg gyakran a frontvonal mögött, viszonylag biztonságos távolságból indítják fegyvereiket ukrán célpontok ellen.

A Meteor azonban elméletileg képes lehet arra, hogy még a bombák ledobása előtt elérje ezeket a repülőgépeket. Ez jelentősen csökkenthetné az orosz légierő egyik legfontosabb előnyét a harctéren.

A rendszer hatékonyságát tovább növelheti a Svédországtól korábban kapott Saab 340 AEW&C légtérellenőrző repülőgép. Ezek a radarplatformok nagy távolságból képesek felderíteni az ellenséges célpontokat, és adatokat továbbítani a Gripenek számára. Ez lehetővé teszi, hogy a vadászgépek akár teljes rádiócsendben is indítsák rakétáikat. A Meteor a repülés nagy részében külső céladatok alapján halad, saját radarját pedig csak a végső szakaszban kapcsolja be, amikor a célpontnak már minimális ideje marad a reagálásra.

A bejelentés szerint Ukrajna hosszabb távon akár 150 Gripen vadászgépet is beszerezhet európai hitelfinanszírozással. Az első csomag 20 új Gripen E/F típusú gépet tartalmazhat, míg Svédország 16 korábbi Gripen C/D repülőgépet térítésmentesen adhat át.

A svéd Saab gyártókapacitása azonban korlátozott, évente nagyjából 15–20 repülőgépet képes előállítani, ezért a teljes program akár egy évtizednél is tovább tarthat.

A NATO vezetői Litvániában üléseztek, ahol az orosz–ukrán háború biztonsági következményeiről, a katonai szövetség előtt álló kihívásokról és a védelmi képességek megerősítését célzó lépésekről is tárgyaltak. A közelmúltban a NATO keleti szárnyán történt drónincidensek kapcsán egyértelmű üzenet fogalmazódott meg Oroszországgal szemben: Moszkvát terheli a felelősség, akkor is, ha a légtérsértések nem szándékosan történtek.

Borítókép: Az MBDA Meteor felirat egy levegő-levegő rakétán látható (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Matthias Balk)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
