Gripenek és csúcstechnológiás Meteor rakéták változtathatják meg a háborút

Az orosz bombázók ellen vethetik be

A Meteor egyik fő feladata az lehet, hogy megnehezítse az orosz légierő által széles körben alkalmazott irányított légibombák bevetését. Az orosz Szu–34-es bombázók jelenleg gyakran a frontvonal mögött, viszonylag biztonságos távolságból indítják fegyvereiket ukrán célpontok ellen.

A Meteor azonban elméletileg képes lehet arra, hogy még a bombák ledobása előtt elérje ezeket a repülőgépeket. Ez jelentősen csökkenthetné az orosz légierő egyik legfontosabb előnyét a harctéren.

A rendszer hatékonyságát tovább növelheti a Svédországtól korábban kapott Saab 340 AEW&C légtérellenőrző repülőgép. Ezek a radarplatformok nagy távolságból képesek felderíteni az ellenséges célpontokat, és adatokat továbbítani a Gripenek számára. Ez lehetővé teszi, hogy a vadászgépek akár teljes rádiócsendben is indítsák rakétáikat. A Meteor a repülés nagy részében külső céladatok alapján halad, saját radarját pedig csak a végső szakaszban kapcsolja be, amikor a célpontnak már minimális ideje marad a reagálásra.

A bejelentés szerint Ukrajna hosszabb távon akár 150 Gripen vadászgépet is beszerezhet európai hitelfinanszírozással. Az első csomag 20 új Gripen E/F típusú gépet tartalmazhat, míg Svédország 16 korábbi Gripen C/D repülőgépet térítésmentesen adhat át.

A svéd Saab gyártókapacitása azonban korlátozott, évente nagyjából 15–20 repülőgépet képes előállítani, ezért a teljes program akár egy évtizednél is tovább tarthat.