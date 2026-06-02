Anglia revansot vett, David Beckham megszabadult a gyűlölettől

És békésen zajlott le a mérkőzés is. Aki látta, az látott már jobb meccset is, az angolok elsősorban az erősebb középpályájuknak és szilárd védelmüknek köszönhették az 1-0-s sikert, a gólt David Beckham lőtte tizenegyesből. Félelmetes lelkierőről tett tanúbizonyságot azzal, hogy elvállalta a büntető lövését. Négy éve élt az 1998-as hibája miatt óriási nyomás alatt, ennek ellenére elkérte Michael Owentől a tizenegyest, vállalta, hogy ő lövi. Az ő szempontjából rossz belegondolni is, mi lett volna, ha nem lövi be, ha esetleg áttételesen megint ő ejti ki Angliát.

A mérkőzést eldöntő gól, Beckham belőtte a büntetőt

Úgy állt a labda mögé, hogy tudta, több mint egymilliárd ember nézi, de azt is tudta, a görögöknek lőtt szabadrúgásgólja után immár másodszor lehet Anglia megmentője. Belőtte, majd gyermeki örömmel rohant ünnepelni, már az sem érdekelte, hogy Diego Simeone megint provokálta, csak az, hogy megint sikerült neki, amire a legjobban vágyik az életben: sorsdöntő szituációban góllal segítette a hazáját. Utána ezt nyilatkozta: „Jobban érzem magam, mint négy éve. Sőt! Fantasztikus volt a 92 perc minden momentuma! Négy éve vártam ezekre a pillanatokra!"

Beckham és Simeone is kibékült egymással

Viszont legalább már nyoma sem gyűlölködésnek, David Beckham és Diego Simeone is kezet fogott egymással. Paul Scholes, az angolok középpályása is csak eddig ment el: „Fantasztikus érzés volt Münchenben 5-1-re legyőzni a németeket, de ez a mostani tízszer jobb. Nagyon boldog vagyok a szurkolók, a csapat s persze magam miatt is, de elsősorban azért, hogy Becks végleg lezárhat magában egy szomorú fejezetet.”

Simeone és Beckham már nem ellenségek

Az argentinok letargikusan fogadták a vereséget. A presztízscsatát tagadhatatlanul elbukták, és látszott rajtuk, nem szokták meg a vereséget. Az 1999-es Сора América óta, azaz immár három év alatt ez mindössze a harmadik vereségük volt, a másik kettőt egyaránt idegenben, a braziloktól szenvedték el. A szövetségi kapitány, Marcelo Bielsa így nyilatkozott: „Úgy érzem, a döntetlen igazságosabb lett volna. A második félidőben jól játszottunk, de nem tudtunk gólt szerezni.” Akkor még nem sejthette, hogy lesz ennél szomorúbb is: a csapata a harmadik fordulóban csak 1-1-et játszott a svédekkel, és a csoport harmadik helyén végezve kiesett.