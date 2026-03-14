Egy csodálatos gól kérdőjelei: kapushiba, lecsúszott vagy zseniális?

Sizuoka lélegzetelállítóan gyönyörű város. Tokió és Nagoja között félúton fekszik a Csendes-óceán partján, a neve a sizu (csendes) és oka (hegyek) kandzsi összetételéből származik, teljesen találóan: a környező hegyek szemkápráztató látványt nyújtanak, amelyek koronája a tisztán kiemelkedő Fuji. A labdarúgó-vb társrendezői, a japánok – a másik társ Dél-Korea volt 2002-ben – két csoportmeccs és egy negyeddöntő miatt építettek itt egy gyönyörű stadiont, de nem ám a városban, hanem a közeli sűrű erdők közepén. Június 21-én ráadásul káprázatos időjárással is meglepte az angol és a brazil szurkolókat a sors, ezért egyáltalán nem bánták, hogy komoly gyalogtúrát kellett tenniük az állomástól a stadionig, kárpótolta őket a környezet szépsége. (A korabeli lapok az Arcanum adatbázisában érhetők el.)
És parádésnak ígérkezett Anglia és Brazília negyeddöntője is – azt pedig talán senki sem sejtette, hogy itt születik meg az egész világbajnokság legszebb és legvitatottabb gólja is. Anglia erős csapattal és igen merész álmokkal érkezett a tornára. Négy éve David Beckham felelőtlensége miatt a nyolcaddöntőben búcsúztak szintén többre hivatott csapattal – erről majd sorozatunk 34. részében írunk részletesen –, ám mostanra Anglia már megbocsátott az akkor sokáig gyűlölt sztárnak. Már csak azért is, mert ha az utolsó selejtező utolsó percében nincs az ő szabadrúgása a görögök ellen, akkor az angolok ki sem jutnak erre a vb-re.
A labdarúgó-vb brazil támadó triója félelmetes volt
Most a csoportban legyőzték az argentinokat, két biztos döntetlent játszottak a svédekkel és a nigériaiakkal, amivel simán továbbjutottak. A nyolcaddöntőbe jutásért simán lelépték 3-0-ra Dániát, és már készülhettek is az útra Sizuokába. A brazilok valóságos diadalmenetben jutottak el odáig: a csoportban legyőzték Törökországot, kiütötték Kínát, majd Costa Ricát, végül a nyolcaddöntőben az erős Belgiumon is átléptek egy 2-0-s sikerrel. A Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo támadó trió félelmetes teljesítményt nyújtott, a csapat tizenhárom góljából kilencet ők hárman szereztek. Azt sejteni lehetett, hogy amelyik csapat nyer, nagy esélyese lesz a világbajnoki címnek.
