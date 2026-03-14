Egy csodálatos gól kérdőjelei: kapushiba, lecsúszott vagy zseniális?

Az angolok Michael Owen révén jutottak előnyhöz, majd nem sokkal a szünet előtt Ronaldinho remek helyzetbe hozta Rivaldót, aki kiegyenlített. A fordulás után aztán érkezett az 50. perc: Paul Scholes a jobbösszekötő helyén, harminc méterre a kaputól, szabálytalankodott Klébersonnal. Ronaldinho a szabadrúgást egyből kapura lőtte, a különös ívben szálló labda a kint álló David Seaman fölött a kapu jobb felső sarkába jutott.

A meccs:

XVII. labdarúgó-világbajnokság, negyeddöntő: Anglia–Brazília 1-2 (1-1)

Sizuoka, 47 436 néző. Vezette: Ramos Rizo (mexikói)

Anglia: Seaman – Mills, Campbell, Ferdinand, A. Cole (Sheringham , 80.) – Beckham, Butt, Scholes, Sinclair (Dyer, 56.) – Owen (Vassell, 79.), Heskey.

Brazília: Marcos – Lúcio, Roque Júnior, Edmílson – Cafú, Gilberto Silva, Kléberson, Roberto Carlos – Ronaldinho, Ronaldo (Edilson, 70.), Rivaldo.

Gól: Owen (23.), ill. Rivaldo (45+2.), Ronaldinho (50.).

A lelátó brazil része elolvadt a gyönyörűségtől, az angol fele nem hitt a szemének, a semlegesek pedig azon tanakodtak, hogy tudatos, parádés gól szemtanúi lehettek, vagy csak lecsúszott a labda Ronaldinho lábáról, és egyáltalán, mit művelt David Seaman, az ő hibája volt a gól, vagy nem tehetett semmit sem? A Népszabadság itthon így foglalt állást: Ronaldinho

a Kígyó térről akart szabadrúgásból a kapu elé ívelni, ám a beadás mélyre sikeredett, s a kinn álló Seaman fölött a jobb felső sarokba hullott.

A brazilok később Ronaldinho zsenialitását méltatták, szó sem esett lecsúszott labdáról, és nem foglalkoztatta őket az sem, hogy a csatárt nem sokkal később a játékvezető egy szabálytalanság után túl szigorúan ítélkezve kiállította – elvégre a csapat nyert 2-1-re, és ott volt az elődöntőben.

David Seaman tehetetlen volt Fotó: TOSHIFUMI KITAMURA / AFP

Az angolok pedig magukkal voltak elfoglalva. Idézzük ismét a Népszabadságot:

David Seaman, a peches kapus könnyes szemmel állt a kamerák elé az elveszett negyeddöntő után, és amikor nagy nehezen meg tudott szólalni, sajnálkozását fejezte ki a szurkolóknak, továbbá az elnézésüket kérte.

David Beckham csapatkapitány pedig azt kérte a közvéleménytől, hogy ne tegyék meg a kapust bűnbaknak, és ne hurcolják meg őt úgy, ahogyan négy évvel korábban vele megtették.

Cafu szólt Ronaldinhónak, hogy figyeljen

Ideje tehát eldönteni, hogy a 2002-es labdarúgó-vb legszebb gólját tényleg a véletlen szülte-e. A válaszért hét évet kell visszamenni az időben. A Kupagyőztesek Európa-kupája döntőjét az angol Arsenal és a spanyol Zaragoza játszotta egymással. A meccs a 120. percben is 1-1-re állt, fejben már mindenki a hosszabbításra készült, amikor a spanyolok játékosa, Nayim jó messziről célozta meg a kaput, ami David Seaman feje fölött a hálóba hullott. Bár a döntőben nem játszott, a Zaragoza játékosaként ott volt a meccsen Cafu, a 2002-es brazil válogatott védője, aki emlékezett erre az esetre. Ronaldinho ezt nyilatkozta Sizuokában:

Cafu korábban szólt, hogy figyeljek, mert az angol kapus rendre kint áll. Figyeltem.

És van még egy fontos adalék: a brazilok kapusa, Marcos másfél évtizeddel később egy interjúban résztelesen felelevenítette ezt a csodagólt: „Aztán pedig Ronaldinho bevágta azt a bizonyos gólt. A mai napig nem dőlt el, hogy beadásnak szánta, vagy kapura lövés volt. Azt mondta, lőni akart, de olyan messziről nem könnyű!

Két nappal a mérkőzés után azt magyarázta a brazil médiának, hogy látta Seamant, amint kint áll, és úgy döntött, elvállalja. Adtak neki húsz labdát, hogy ismételje meg, de egyszer sem sikerült.

Az a legfontosabb, hogy bement. Nélkülözhetetlen gól volt a későbbi vébédiadalhoz. Micsoda futballista!”