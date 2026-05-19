Megvédte oroszlánbarlangját a Falco, újra nyílt a bajnoki döntő

A Falco játékosa Váradi Benedek is kitett magáért a Szolnok ellen. Fotó: Unger Tamás

A hazaiak edzője, Milos Konakov azonnal időt kért, hogy megtörje a vendégek ritmusát, ami viszont nem igazán sikerült. Pár perc alatt a tizenhat pontos hátrányát hatra faragta el a Szolnok, főleg a lengyel Szymon Wójcik révén (56-50).

A Falcónak a padról beálló amerikai irányító Tyler Peterson adott némi lendületet, de így is két pontra jött fel a Szolnok. A feszült hangulat a két edzőre is hatott, Milos Konakov és Vedran Bosnic is technikait kapott reklamálásért (61-56). A negyedik negyed elején a 17 pontos Somogyi már a negyedik személyi hibáját kapta, félő volt, hogy a válogatott irányító kipontozódik. Whelan triplájával egyenlő volt az állás (66-66), majd Váradi pontjaival öt ponttal vezetett a Falco. Az újabb időkérés után Perl egy-egyes szituációk után sorozatban szerzett bravúrkosarakat, de Barnes két triplájával még mindig nem akart leszakadni a Szolnok (79-78).

Az utolsó két percben Toro Barea betörése után a meccs legjobbja, Perl Zoltán dobott be faulttal együtt egy kosarat, ekkor már extázisban volt a szombathelyi közönség és persze a Falco kispadja is (86-80). A harmincpontos Perl triplája minden kérdést lezárt, a Falco 91-85-re nyert, és 1-1-re módosította az állást. Folytatás Szolnokon pénteken.



Férfi-kosárlabda NB I, döntő, 2. mérkőzés: