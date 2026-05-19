kosárlabda NB ISomogyi ÁdámNHSZ Szolnoki OlajbányászVáradi BenedekPerl ZoltánFalco KC Szombathely

Megvédte oroszlánbarlangját a Falco, újra nyílt a bajnoki döntő

Kedden este Szombathelyen folytatódott a férfi-kosárlabdabajnokság döntője. Az első vesztes mérkőzés után a hazai pályán játszó Falco jobban felkészült a második találkozóra, Milos Konakov együttese két negyed után tizenhat ponttal vezetett a bajnoki címvédő Szolnok ellen. A vendégek a harmadik negyedben átvették a vezetést, de végül a harminc pontot szerző Perl Zoltán vezérletével a szombathelyi együttes 91-85-re nyert, és így egyenlített a három győzelemig tartó párharcban.

Perje Sándor
2026. 05. 19. 20:35
A Falco legjobbja Perl Zoltán volt, aki remekül játszott a Szolnok ellen Forrás: Unger Tamás
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
A Falco játékosa Váradi Benedek is kitett magáért a Szolnok ellen
A Falco játékosa Váradi Benedek is kitett magáért a Szolnok ellen. Fotó:  Unger Tamás

A hazaiak edzője, Milos Konakov azonnal időt kért, hogy megtörje a vendégek ritmusát, ami viszont nem igazán sikerült. Pár perc alatt a tizenhat pontos hátrányát hatra faragta el a Szolnok, főleg a lengyel Szymon Wójcik révén (56-50). 

A Falcónak a padról beálló amerikai irányító Tyler Peterson adott némi lendületet, de így is két pontra jött fel a Szolnok. A feszült hangulat a két edzőre is hatott, Milos Konakov és Vedran Bosnic is technikait kapott reklamálásért (61-56). A negyedik negyed elején a 17 pontos Somogyi már a negyedik személyi hibáját kapta, félő volt, hogy a válogatott irányító kipontozódik. Whelan triplájával egyenlő volt az állás (66-66), majd Váradi pontjaival öt ponttal vezetett a Falco. Az újabb időkérés után Perl egy-egyes szituációk után sorozatban szerzett bravúrkosarakat, de Barnes két triplájával még mindig nem akart leszakadni a Szolnok (79-78).

Az utolsó két percben Toro Barea betörése után a meccs legjobbja, Perl Zoltán dobott be faulttal együtt egy kosarat, ekkor már extázisban volt a szombathelyi közönség és persze a Falco kispadja is (86-80). A harmincpontos Perl triplája minden kérdést lezárt, a Falco 91-85-re nyert, és 1-1-re módosította az állást. Folytatás Szolnokon pénteken. 
 

Férfi-kosárlabda NB I, döntő, 2. mérkőzés:

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 91-85  (22-19, 27-16, 12-29, 28-21)
Legjobb dobók: Perl 30, Toro Barea 14, Váradi 11, Whelan 10, illetve Somogyi 19, Barnes-Krnjajski 13, Darthard 12 

A három győzelemig tartó párharc állása: 1-1





 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpolitikus

Ilyen tényleg nincs 2.

Bayer Zsolt avatarja

Sorozatunk második része következik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.