afgánBécskéselés

Konyhakéssel támadt 15 éves lányára az afgán apa, mert nem muszlim fiúval járt

Felfoghatatlan brutalitás rázta meg Bécset: egy 51 éves afgán férfi több mint tizenkétszer megszúrta a saját 15 éves lányát, mert a tinédzser egy nem muszlim, nem afgán fiúval járt.

Magyar Nemzet
2026. 05. 19. 19:47
Késelés – illusztráció (Fotó: AFP)
A kedden kezdődött tárgyalás nagy médiaérdeklődés mellett zajlik a bécsi tartományi bíróságon. A vád szerint a férfi 2025 novemberében az utcán támadt rá a lányára. Először mellkason szúrta, majd legalább tizenkétszer megszúrta a nyakán, a torkán és a hátán. 

A körülbelül tizenkét centiméteres pengéjű kés végül eltört. A súlyosan megsérült lány sikolyaira járókelők figyeltek fel, akik értesítették a mentőket és a rendőrséget. Az ügyészség szerint a férfi később azt mondta a rendőröknek: 

Jogom volt hozzá. Van barátja.

 A vádhatóság szerint a férfi egyértelműen ölési szándékkal követte el a támadást.

A vádlott a tárgyalás elején bűnösnek vallotta magát, később azonban már tagadta, hogy becsületgyilkossági kísérletről lett volna szó. 

Védőügyvédje, Peter Philipp megbocsáthatatlannak nevezte a történteket, ugyanakkor azt mondta: ez az ő kultúrájuk része.

A férfi azt állította, hogy lánya korábban többször napokra eltűnt otthonról, és az iskolát is abbahagyta. Tagadta, hogy problémája lett volna a lány kapcsolatával. – Minden nőnek lehet barátja – mondta. Hozzátette: ha ez zavarta volna, inkább elhagyta volna Ausztriát. Azt is állította, hogy soha nem bántotta a gyermekeit, és számára nagyon fontos az emberség.

A vádlott szerint a támadás napján altatásban húzták ki a fogát, majd az utcán valaki egy fehér porral kevert cigarettát adott neki. Elmondása szerint a Billa szupermarket felé menet veszítette el az önuralmát, miután összeveszett a lányával. – Aztán elkövettem ezt a hibát – mondta a támadásról. 

Azt állította, hogy hátba szúrta a lányt, majd eltörte a kést a földön. Arra már nem emlékezett pontosan, mi történt ezután, de szerinte valószínűleg a törött késsel is tovább szurkálta a lányát.

A tárgyalás során a védőügyvéd és a vádlott között is szóváltás alakult ki, amelyet a bíró szakított félbe.

A férfi saját elmondása szerint 2004-ben menekült Afganisztánból Ausztriába a háború és a rezsim elől. A kirendelt pszichiátriai szakértő szerint a férfi addig figyelemre méltó módon beilleszkedett az osztrák társadalomba, és 2025 novemberéig nem került összeütközésbe a törvénnyel. A szakértő szerint semmi nem utalt mentális betegségre. Ha bűnösnek találják, a férfit tíztől húsz évig terjedő vagy akár életfogytiglani börtönbüntetésre is ítélhetik.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
