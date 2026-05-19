Konyhakéssel támadt 15 éves lányára az afgán apa, mert nem muszlim fiúval járt

A kedden kezdődött tárgyalás nagy médiaérdeklődés mellett zajlik a bécsi tartományi bíróságon. A vád szerint a férfi 2025 novemberében az utcán támadt rá a lányára. Először mellkason szúrta, majd legalább tizenkétszer megszúrta a nyakán, a torkán és a hátán.

A körülbelül tizenkét centiméteres pengéjű kés végül eltört. A súlyosan megsérült lány sikolyaira járókelők figyeltek fel, akik értesítették a mentőket és a rendőrséget. Az ügyészség szerint a férfi később azt mondta a rendőröknek:

Jogom volt hozzá. Van barátja.

A vádhatóság szerint a férfi egyértelműen ölési szándékkal követte el a támadást.

A vádlott a tárgyalás elején bűnösnek vallotta magát, később azonban már tagadta, hogy becsületgyilkossági kísérletről lett volna szó.