Egy másik felvételen látható, hogy egy észak-afrikai migráns Alicantéban fényes nappal leránt egy férfit és egy nőt a motorjukról, hogy ellopja azt. Végül két ember lefogta, majd megverte.
Imádkozó asszonytól a beteg fiatalig: a legvédtelenebbekre vadásznak a migránsok + videók
Erőszakos támadások, kirabolt turisták, templomban bántalmazott idős asszony – egyre több ilyen eset jelzi, hogy romlik a közbiztonság Európában. Sokkoló felvételek tanúskodnak arról, hogy ma már senki nincs biztonságban a nyugati nagyvárosokban: a migránsok a legvédtelenebbeket, köztük egy Down-szindrómás fiatalembert sem kíméltek.
További Külföld híreink
A Visegrád 24 ennél is sokkolóbb felvételt osztott meg.
A videón látható, hogy egy Down-szindrómás fiatal férfit fényes nappal kirabol egy migráns.
A járókelők tétlenül álltak és nézték az eseményeket.
Manchesterben is pattanásig feszült a helyzet: egy bevándorló a nyílt utcán vette el egy helyi lakos mobiltelefonját.
Egy másik felvételen látható, hogy Franciaországban két migráns egy imádkozó idős hölgyet támadott meg és rabolt ki.
Megduplázódott a migránsok száma Európában
Döbbenetes adatokat közölt áprilisban a Rockwool Foundation: 2025-re az Európai Unió külföldi származású lakossága elérte a 64,2 millió főt.
Az elmúlt másfél évtizedet a tartós és megállíthatatlan növekedés jellemezte.
A statisztikák szerint a külföldi származású lakosok száma 2010 óta nagyjából 24 millióval emelkedett, ami hatvanszázalékos bővülést jelent az akkori negyvenmillióhoz képest.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!