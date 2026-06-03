Ukrajnanépességorosz-ukrán háború

Zelenszkij addig háborúzik, míg elfogy Ukrajna lakossága

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Ukrajna történetének egyik legsúlyosabb demográfiai válságával néz szembe, miközben a születési ráta már a népesség fenntartásához sem elegendő. A szakértők szerint a helyzet kezeléséhez nem elég a gyermekvállalás ösztönzése, további intézkedésekre is szükség van. A demográfiai problémát 2026 júniusában hivatalosan is az ország jövőjét fenyegető egyik legveszélyesebb kihívásként ismerték el.

Magyar Nemzet
2026. 06. 03. 22:01
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: FABIAN SOMMER Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajna történetének egyik legsúlyosabb demográfiai válságával küzd. 

Az ország születési rátája olyan mélyre zuhant, hogy az már a népesség növekedéséhez elégtelen. Erről hivatalosan is beszélt a Migrációs Politikai Hivatal vezetője, Vaszil Voszkobojnyikov.

A demográfiai szakértők körében egyre nagyobb a pánik a népességcsökkenés miatt.

A jelenlegi statisztikák szerint Ukrajnában tíz nőre átlagosan mindössze hét-nyolc gyermek jut, ami rendkívül alacsony születési aránynak számít. 

Voszkobojnyikov szerint, Ukrajna egykori, ötvenmillió főt meghaladó népességének visszaállításához olyan termékenységi mutatóra lenne szükség, amely a mai körülmények között teljesen irreálisnak tűnik.

Ebben az összefüggésben hangzott el az a megdöbbentő számítás, amely szerint családonként hét-nyolc gyermekre lenne szükség. A hivatal vezetője ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez nem valós elvárás az ukrán családokkal szemben, hanem egy szemléltető célú matematikai kalkuláció. 

Mint fogalmazott, a számítás célja annak érzékeltetése, mekkora demográfiai veszteséget szenvedett el az ország.

Szakértők szerint a születési ráta csökkenése nem kizárólag Ukrajna problémája, hanem világszerte megfigyelhető tendencia. A gyermekvállalással kapcsolatos döntéseket ma már jelentősen befolyásolják a nehéz gazdasági körülmények, az életmód átalakulása, valamint a családalapítás egyre későbbre tolódása.

Elemzők és demográfusok ugyanakkor egyetértenek abban, hogy a kialakult válságot nem lehet pusztán a születésszám növelésének ösztönzésével kezelni.

Szerintük a népesség stabilizálásához hosszú távú és átfogó állami intézkedésekre van szükség. 
Ezek közé tartozik a fiatal családok erőteljesebb támogatása, új és jól fizető munkahelyek létrehozása, a külföldre távozott állampolgárok hazatérését ösztönző programok kidolgozása, valamint az életminőség általános javítása. A demográfiai problémát ezért 2026 júniusában hivatalosan is Ukrajna jövőjét fenyegető egyik legsúlyosabb kihívásként ismerték el a gazdasági és biztonságpolitikai nehézségek mellett.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelektelefon

Küzdelem a nem létező ellenséggel

Pozsonyi Ádám avatarja

A haladó ember számára a világ így egy folytonos forradalom, egy permanens korlátrugdosás, és egyszerűen nem létezik olyan világ számára, ahol boldog lenne.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu