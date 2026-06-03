Zelenszkij addig háborúzik, míg elfogy Ukrajna lakossága

Ukrajna történetének egyik legsúlyosabb demográfiai válságával küzd.

Az ország születési rátája olyan mélyre zuhant, hogy az már a népesség növekedéséhez elégtelen. Erről hivatalosan is beszélt a Migrációs Politikai Hivatal vezetője, Vaszil Voszkobojnyikov.

A demográfiai szakértők körében egyre nagyobb a pánik a népességcsökkenés miatt.

A jelenlegi statisztikák szerint Ukrajnában tíz nőre átlagosan mindössze hét-nyolc gyermek jut, ami rendkívül alacsony születési aránynak számít.

Voszkobojnyikov szerint, Ukrajna egykori, ötvenmillió főt meghaladó népességének visszaállításához olyan termékenységi mutatóra lenne szükség, amely a mai körülmények között teljesen irreálisnak tűnik.

Ebben az összefüggésben hangzott el az a megdöbbentő számítás, amely szerint családonként hét-nyolc gyermekre lenne szükség. A hivatal vezetője ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez nem valós elvárás az ukrán családokkal szemben, hanem egy szemléltető célú matematikai kalkuláció.

Mint fogalmazott, a számítás célja annak érzékeltetése, mekkora demográfiai veszteséget szenvedett el az ország.

Szakértők szerint a születési ráta csökkenése nem kizárólag Ukrajna problémája, hanem világszerte megfigyelhető tendencia. A gyermekvállalással kapcsolatos döntéseket ma már jelentősen befolyásolják a nehéz gazdasági körülmények, az életmód átalakulása, valamint a családalapítás egyre későbbre tolódása.