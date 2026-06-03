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Brutális támadást hajtott végre Irán a nemzetközi repülőtér ellen

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Tovább forr a Közel-Kelet, miután újabb rakéta- és dróntámadások ismét lényegesen növelték a feszültséget a Perzsa-öböl térségében. Az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások folyamatosan zajlanak, ám lényegi áttörés még nem történt. A béketárgyalásokra árnyékot vet, hogy Kuvait repülőterét súlyos iráni csapás érte, az amerikai hadsereg pedig válaszlépéseket hajtott végre a Hormuzi-szoros közelében.

Magyar Nemzet
2026. 06. 03. 11:48
Illusztráció: kilőtt rakéta
Forrás: AFP
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A legújabb eszkaláció egy ingatag tűzszünet közepette történt. A Hormuzi-szoros nagyrészt továbbra is zárva maradt, több mint három hónappal az Irán elleni első amerikai és izraeli csapások után.

A kuvaiti állami hírügynökség a légügyi hatóságokra hivatkozva közölte, hogy a Kuvaiti Nemzetközi Repülőtéren határozatlan időre felfüggesztették a járatokat, és azokat más repülőterekre irányították át, miután egy iráni drón- és rakétatámadás érte a terminálépületet.

A támadásban többen megsérültek, valamint több repülőtéri létesítmény is súlyosan megrongálódott. A Kuwait Airways a támadást követően felfüggesztette a működését

– derült ki a légitársaság közleményéből.

A bahreini hadsereg közleménye szerint három rakétát és több drónt elfogtak.

Korábban az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága arról számolt be, hogy a Kuvait felé kilőtt két iráni rakéta nem érte el a célját, illetve a levegőben szétesett. Emellett több, regionális célpontok ellen indított ballisztikus rakéta meghibásodott, míg három, Bahrein felé tartó rakétát elfogtak. A konfliktus kezdete óta Irán többször is támadást indított a Perzsa-öböl térségében található, amerikai katonai bázisoknak otthont adó célpontok ellen.

Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága közölte, hogy az amerikai hadsereg iráni drónokat semmisített meg, amelyek civil hajókat és a Kuvaitban állomásozó amerikai erőket vették célba a térség vizein. Emellett csapásokat hajtottak végre a Hormuzi-szoros közelében fekvő Kesm-szigeten, miután Irán támadásokra tett kísérletet.

Az iráni állami média szerint a Forradalmi Gárda megtámadta az amerikai Ötödik Flotta bahreini parancsnokságát, valamint egy légibázist és helikoptereket egy meg nem nevezett térségbeli országban.

A Forradalmi Gárda rakétákat és drónokat indított válaszul az Egyesült Államok Kesm-szigettől délre található kommunikációs torony elleni akciója után. A Központi Parancsnokság ugyanakkor azt közölte, hogy minden támadás kudarcot vallott, és az amerikai erők továbbra is készen állnak az indokolatlan iráni agresszió visszaverésére.

Irán és az Egyesült Államok múlt héten arról számolt be, hogy előzetes megállapodás született a háború leállításáról, a megállapodást azonban egyelőre még nem írták alá.

Az iráni média szerint Teherán több napja nem lépett kapcsolatba Washingtonnal, Donald Trump amerikai elnök azonban azt állította, hogy a tárgyalások nem szakadtak meg.

A köztünk zajló egyeztetések folyamatosak voltak, négy nappal ezelőtt, három nappal ezelőtt, két nappal ezelőtt, tegnap és ma is

– írta a közösségi oldalán.

Trump március közepe óta többször is kijelentette, hogy közel állnak egy olyan megállapodáshoz, amely véget vethet a harcoknak, és lehetővé teszi a tárgyalófeleknek, hogy olyan kényes kérdésekkel foglalkozzanak, mint Irán nukleáris programjának jövője. Az amerikai elnök szerint az elsődleges célja megakadályozni, hogy Irán atomfegyverhez jusson. Irán tagadja, hogy nukleáris bombát fejlesztene, és azt állítja, hogy atomprogramja békés célokat szolgál.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

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