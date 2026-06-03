Brutális támadást hajtott végre Irán a nemzetközi repülőtér ellen

A legújabb eszkaláció egy ingatag tűzszünet közepette történt. A Hormuzi-szoros nagyrészt továbbra is zárva maradt, több mint három hónappal az Irán elleni első amerikai és izraeli csapások után.

A kuvaiti állami hírügynökség a légügyi hatóságokra hivatkozva közölte, hogy a Kuvaiti Nemzetközi Repülőtéren határozatlan időre felfüggesztették a járatokat, és azokat más repülőterekre irányították át, miután egy iráni drón- és rakétatámadás érte a terminálépületet.

🚨 مطار الكويت بعد الهجوم الإيراني الغادر.



اللهم احفظ الكويت وكافة الدول العربية من الحقد الفارسي التاريخي. #الكويت_في_قلوبنا pic.twitter.com/igfIWHcDhx — الدكتور منصور المالك 🇸🇦 Mansour Almalik (@MSAlmalik) June 3, 2026

A támadásban többen megsérültek, valamint több repülőtéri létesítmény is súlyosan megrongálódott. A Kuwait Airways a támadást követően felfüggesztette a működését

– derült ki a légitársaság közleményéből.

A bahreini hadsereg közleménye szerint három rakétát és több drónt elfogtak.

Korábban az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága arról számolt be, hogy a Kuvait felé kilőtt két iráni rakéta nem érte el a célját, illetve a levegőben szétesett. Emellett több, regionális célpontok ellen indított ballisztikus rakéta meghibásodott, míg három, Bahrein felé tartó rakétát elfogtak. A konfliktus kezdete óta Irán többször is támadást indított a Perzsa-öböl térségében található, amerikai katonai bázisoknak otthont adó célpontok ellen.

Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága közölte, hogy az amerikai hadsereg iráni drónokat semmisített meg, amelyek civil hajókat és a Kuvaitban állomásozó amerikai erőket vették célba a térség vizein. Emellett csapásokat hajtottak végre a Hormuzi-szoros közelében fekvő Kesm-szigeten, miután Irán támadásokra tett kísérletet.

Az iráni állami média szerint a Forradalmi Gárda megtámadta az amerikai Ötödik Flotta bahreini parancsnokságát, valamint egy légibázist és helikoptereket egy meg nem nevezett térségbeli országban.