Panyi Miklós arra is emlékeztetett, hogy Magyar Péter korábban a közmédia függetlenségét hangsúlyozta, ezért szerinte különösen kérdéses, miként egyeztethető össze ezzel az, ha egy nyilvános politikusi komment után személyi döntések változnak meg.
Visszavont közmédiás kinevezések: az ideiglenes köztársasági elnök hallgat
Újabb politikai és közéleti reakciókat váltott ki, hogy a közmédia visszavonta Hajdú Gábor főszerkesztő és Borsa Miklós műsorvezető kinevezését, miután Magyar Péter egyetlen, „nem hinném…” szövegű kommenttel bírálta a döntést. Az ügyben Tényi István az ideiglenes köztársasági elnökhöz fordult, miközben Török Gábor politikai elemző és Panyi Miklós fideszes országgyűlési képviselő is élesen reagált a történtekre.
Borítókép: Forsthoffer Ágnes házelnök és Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Németh András Péter)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!