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Visszavont közmédiás kinevezések: az ideiglenes köztársasági elnök hallgat

panyi miklósm1mtvatörök gábortényi istvándöntésMagyar Péter

Visszavont közmédiás kinevezések: az ideiglenes köztársasági elnök hallgat

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Újabb politikai és közéleti reakciókat váltott ki, hogy a közmédia visszavonta Hajdú Gábor főszerkesztő és Borsa Miklós műsorvezető kinevezését, miután Magyar Péter egyetlen, „nem hinném…” szövegű kommenttel bírálta a döntést. Az ügyben Tényi István az ideiglenes köztársasági elnökhöz fordult, miközben Török Gábor politikai elemző és Panyi Miklós fideszes országgyűlési képviselő is élesen reagált a történtekre.

Gábor Márton
2026. 08. 04. 15:13
Fotó: Németh András Péter
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Panyi Miklós arra is emlékeztetett, hogy Magyar Péter korábban a közmédia függetlenségét hangsúlyozta, ezért szerinte különösen kérdéses, miként egyeztethető össze ezzel az, ha egy nyilvános politikusi komment után személyi döntések változnak meg.

Borítókép: Forsthoffer Ágnes házelnök és Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Németh András Péter)

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