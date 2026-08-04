Dömötör Csaba: Kettős mérce a sajtószabadság megítélésében

A hírről a Telex is beszámolt, amelyre Magyar Péter miniszterelnök is reagált, kommentben annyit írt:

Nem hinném...

A miniszterelnöki intést követően az MTVA közösségi oldalán bejelentette, hogy "az M1 Híradó bejelentett főszerkesztőjének és műsorvezetőjének: Hajdú Gábornak és Borsa Miklósnak megbízását visszavonta a közmédia vezetősége”.

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