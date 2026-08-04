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Sorkatonaság: Dániában megkezdték a meghosszabbított szolgálatot a katonák, Izabella hercegnő is bevonult

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Körülbelül 1600 katona kezdte meg a héten Dániában az új, meghosszabbított, tizenegy hónapos sorkatonai szolgálatot, miután az ország úgy döntött, hogy felgyorsítja védelmi rendszerének kiépítését az északi-sarki biztonsági nyomás és az ukrajnai háború miatt. Dánia 2024-ben jelentette be, hogy kiterjeszti a sorkatonaságot először a nőkre is, és a szokásos szolgálati időt négyről 11 hónapra emeli, míg a sorkötelesek számát 2033-ra évi 5000-ről 7500-ra tervezik növelni.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 08. 04. 11:08
Fotó: MUATH HAMED Forrás: ANADOLU
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Princess Isabella arrives for her first day at the Guard Hussar Regiment at Antvorskov Barracks in Slagelse on Monday, August 3, 2026. The princess will be among the first to undertake 11 months of military service. The service period consists of five months of basic training and six months of operational service. 1600 young people are beginning the new 11-month military service distributed across 14 service locations throughout Denmark. **Sensitive personal information is blurred**.. (Photo: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) (Photo by Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix via AFP)
Izabella hervegnő a Dán Királyi Hadsereg Gárdahuszárezredében fog szolgálni
Fotó: AFP

A dán újoncok jellemzően havi 9000 koronás fizetést kapnak, plusz 277 koronás napidíjat.

Michael Hyldgaard tábornok, Dánia védelmi minisztere hétfőn hangsúlyozta, hogy a királyság feletti őrködés közös kötelesség, amely nemcsak a Védelmi Erőket, hanem az egész dán társadalmat is erősíti. A sorkatonaságról alkotott véleménye szerint a sorkatonaság lehetőséget ad a fiataloknak a felelősségvállalásra és az érdemi hozzájárulásra.

Borítókép: Dán katonát (Fotó: AFP)

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