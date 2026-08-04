Sorkatonaság: Dániában megkezdték a meghosszabbított szolgálatot a katonák, Izabella hercegnő is bevonult

A dán újoncok jellemzően havi 9000 koronás fizetést kapnak, plusz 277 koronás napidíjat.
Michael Hyldgaard tábornok, Dánia védelmi minisztere hétfőn hangsúlyozta, hogy a királyság feletti őrködés közös kötelesség, amely nemcsak a Védelmi Erőket, hanem az egész dán társadalmat is erősíti. A sorkatonaságról alkotott véleménye szerint a sorkatonaság lehetőséget ad a fiataloknak a felelősségvállalásra és az érdemi hozzájárulásra.
Borítókép: Dán katonát (Fotó: AFP)
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