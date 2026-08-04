Már csak két rész hiányzik, célegyenesben a Hazajáró

Ez utóbbi kijelentés július 26-án, vasárnap este ismét igazolást nyert. A sorozat készítő közösségi oldalukon jelentették be, hogy önerőből befejezik vállalásukat és elkészítik a történelmi Magyarország még be nem mutatott kisrégióiról szóló tizenegy epizódot, amelyeket online felületükön mutatnak majd be. A forgatások finanszírozására közösségi adománygyűjtést indítottak, a hozzájárulásokat pedig a Hazajáró Honismereti és Turista Egylet elkülönített bankszámláján gyűjtik. Az összeg felhasználásáról nyilvános és átlátható elszámolást ígérnek. A felhívást követő első félórában már gazdára is talált az első száz támogatónak felajánlott Hazajáró pálinkás betyárpohár. Mint írták, nem az adomány nagysága a legfontosabb, hanem annak üzenete, hogy a Hazajáró közös nemzeti ügy. Céljuk nem csupán a hiányzó részek elkészítése, hanem annak felmutatása is, hogy a műsor mögött a legnehezebb helyzetekben is összefogásra képes közösség áll.

A Hazajárók számlaszáma: 12001008-01527890-00300001 (Raiffeisen Bank)

IBAN: HU27 1200 1008 0152 7890 0030 0001

Swift (BIC): UBRTHUHB