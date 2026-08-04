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Már csak két rész hiányzik, célegyenesben a Hazajáró

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Egy hét alatt kilenc epizód gyártási költségét teremtette elő a műsor közössége.

Juhász Kristóf István
2026. 08. 04. 11:55
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A sorozatból eddig 429 epizód készült el és került adásba, vagyis a teljes vállalás teljesítéséhez már csak tizenegy rész volt hátra. A készítők hangsúlyozták, hogy az epizódokban soha nem fogalmaztak meg pártpolitikai véleményt, ennek ellenére úgy látják, hogy a Tisza-kormány által ideiglenesen kinevezett közmédia-vezetők arra jutottak, nincs szükség sem a Hazajáróra, sem az általa képviselt, politikán felül álló össznemzeti szellemiségre. Tizenöt éve azért húztak bakancsot a hazajárók, hogy keresztül-kasul bejárják a Kárpát-medencét, és bemutassák annak természeti és kulturális értékeit, történelmi emlékeit, valamint az ott élő magyar emberek mindennapjait. Mindeközben televíziós műsorból a Kárpát-medence és a világ magyarságát összekötő élő közösséggé váltak.

Ez utóbbi kijelentés július 26-án, vasárnap este ismét igazolást nyert. A sorozat készítő közösségi oldalukon jelentették be, hogy önerőből befejezik vállalásukat és elkészítik a történelmi Magyarország még be nem mutatott kisrégióiról szóló tizenegy epizódot, amelyeket online felületükön mutatnak majd be. A forgatások finanszírozására közösségi adománygyűjtést indítottak, a hozzájárulásokat pedig a Hazajáró Honismereti és Turista Egylet elkülönített bankszámláján gyűjtik. Az összeg felhasználásáról nyilvános és átlátható elszámolást ígérnek. A felhívást követő első félórában már gazdára is talált az első száz támogatónak felajánlott Hazajáró pálinkás betyárpohár. Mint írták, nem az adomány nagysága a legfontosabb, hanem annak üzenete, hogy a Hazajáró közös nemzeti ügy. Céljuk nem csupán a hiányzó részek elkészítése, hanem annak felmutatása is, hogy a műsor mögött a legnehezebb helyzetekben is összefogásra képes közösség áll.

A Hazajárók számlaszáma: 12001008-01527890-00300001 (Raiffeisen Bank) 
IBAN: HU27 1200 1008 0152 7890 0030 0001 
Swift (BIC): UBRTHUHB

 

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