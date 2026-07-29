A magyar turisták már négyszáz éve úton vannak – a történet a Tátrában kezdődött

Orbán Balázs beutazta a Közel-Keletet, majd az 1848-49-es szabadságharc utáni magyar emigráció nyugat-európai alakjaihoz csatlakozott. Amikor 1859-ben hazatérhetett, figyelmét végre szülőföldje felé fordíthatta. Tudományos alapossággal kutatta végig a Székelyföld minden települését és természeti ritkaságát. Jegyzeteiből és fényképeiből született meg monumentális műve, A Székelyföld leírása, amely egyszerre útikönyv, történeti munka és a magyar táj egyik legszebb irodalmi emléke.

A Magyarországi Kárpát Egyesület megszervezte a turistamozgalmat

A 19. század végére a természetjárás egyre szélesebb polgári rétegek kedvelt időtöltésévé vált. Ennek jelképes pillanata volt 1873, amikor Ótátrafüreden megalakult a Magyarországi Kárpát Egyesület, hazánk első turistaegyesülete – egyben a világ hatodik ilyen szervezete. Az egyesület kirándulásokat szervezett, menedékházakat épített a Tátrában, turistautakat jelölt ki, vasláncokkal tette biztonságosabbá a nehezebb szakaszokat, térképeket és útikalauzokat adott ki, 1889-től pedig Turisták Lapja címmel elindította az első magyar turistaújságot. A mozgalom pedig hamar túlnőtt a Tátrán. A Budapesti Osztályból létrejött Magyar Turista Egyesület, melynek élére a szenvedélyes hegymászó Eötvös Loránd került. Az egyesületek egymás után építették a menedékházakat Dobogókőtől a Tátráig, miközben egységes turistajelzéseket alakítottak ki.

A magyar turistakultúra és a történelem

A két világháború azonban a természetjáró mozgalmat sem kímélte. Trianon megtörte a lendületet, hiszen a legkedveltebb túraterületek közül sok az új határokon kívülre került. Bár a húszas–harmincas évekre ismét virágzásnak indult a magyar turistakultúra, 1946-ban feloszlatták a turistaegyesületeket, vagyonukat államosították, a természetjárás pedig a Magyar Természetbarát Szövetség keretei között, állami felügyelet alatt folytatódhatott csak.