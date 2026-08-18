Így változik a boltok nyitvatartása az augusztus 20-i hosszú hétvégén

A mozik, szórakozóhelyek és egyes vendéglátóhelyek ugyanakkor saját döntésük alapján működhetnek az ünnepnapon is. Ezért aki augusztus 20-án moziba, étterembe vagy valamelyik szórakozóhelyre készül, annak érdemes indulás előtt ellenőriznie az adott hely aktuális nyitvatartását.

A legfontosabb tehát, hogy a nagybevásárlást ne augusztus 20-ra, csütörtökre tervezzük. Ha azonban valami mégis sürgősen elfogy otthon, az ünnepnapon sem maradunk teljesen lehetőségek nélkül: a benzinkutak üzletei, egyes kisebb boltok és a nyitva tartó vendéglátóhelyek jelenthetnek alternatívát.