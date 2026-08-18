Önként átadja a fegyvereket a Hamász?

„A Hamász elkötelezett a megállapodás szerinti folyamat mellett. Egyértelmű, hogy az izraeli fél eddig nem adta egyértelmű jóváhagyását a közvetítőknek az ütemtervhez” – mondta Hazem Kasszem, a Hamász szóvivője az AFP-nek. „Vannak olyan határidők és eljárási lépések, amelyeket részletesen ki kell dolgozni, de először Izraelnek jóvá kell hagynia az ütemtervet” – tette hozzá az Asharq Al-Awsat nemzetközi lap tudósítása szerint.

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