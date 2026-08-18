Önként átadja a fegyvereket a Hamász?

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Több órás találkozó után jelentettek be lépéseket. A Hamász azonban máshogy gondolja,

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 08. 18. 16:54
Gázai övezet Fotó: MAJDI FATHI Forrás: NurPhoto
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„A Hamász elkötelezett a megállapodás szerinti folyamat mellett. Egyértelmű, hogy az izraeli fél eddig nem adta egyértelmű jóváhagyását a közvetítőknek az ütemtervhez” – mondta Hazem Kasszem, a Hamász szóvivője az AFP-nek. „Vannak olyan határidők és eljárási lépések, amelyeket részletesen ki kell dolgozni, de először Izraelnek jóvá kell hagynia az ütemtervet” – tette hozzá az Asharq Al-Awsat nemzetközi lap tudósítása szerint.

Borítókép: Gáza (Fotó: AFP)

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Hegyi Zoltán
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A levél lényege a végén, a könnyes búcsúban rejtezik. Hogy legyek munkanélküli.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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