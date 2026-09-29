Új igazolást jelentett be az NB I-es klub, elképesztő, miért volt szükség erre a lépésre
Demjén Patrik hónapokon át nem védheti az MTK kapuját, a pótlására a klub utánpótlásában nevelkedett, NB I-es tapasztalattal rendelkező Varga Bence tért vissza a kék-fehérekhez. Demjén lépcsőházi támadás áldozata lett, az abban szenvedett sérülések miatt vált harcképtelenné.
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