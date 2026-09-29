Littler nagy sorozata véget ért, darts helyett irány a rögbi

A továbbjutása után Woodhouse azoknak a szurkolóknak üzent, akik megkeserítik Littler életét.

– Littler nem robot, neki is van rosszabb napja. De remélem, az emberek értékelik, mennyire jó ő, és nem kritizálják túlságosan. Lehet, hogy sosem látunk újabb Luke Littlert – fogalmazott Woodhouse, aki nem játszott kiemelkedően, de Littler ezúttal még ellenfele 82,51-es átlagánál is gyengébben teljesített (82,41).

World Grand Prix: Van Gerwen is búcsúzott

A címvédő Littler mellett a hatszoros bajnok Michael van Gerwen is kikapott már az első fordulóban Leicesterben, őt Ryan Joyce búcsúztatta. A többi kiemelt továbbjutott a World Grand Prix nyitónapján.