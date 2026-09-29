Littler nagy sorozata véget ért, darts helyett irány a rögbi

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Már a darts World Grand Prix nyitónapján eldőlt, hogy nem lesz címvédés: Luke Littler 2-1-re kikapott Luke Woodhouse-tól. A világbajnok Littler mellett Michael van Gerwen is kiesett az első fordulóban.

Koczó Dávid
2026. 09. 29. 9:19
Luke Littler és Michael van Gerwen sem élte túl a World Grand Prix első fordulóját Fotó: Belga via AFP/Elias Rom
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A továbbjutása után Woodhouse azoknak a szurkolóknak üzent, akik megkeserítik Littler életét.

– Littler nem robot, neki is van rosszabb napja. De remélem, az emberek értékelik, mennyire jó ő, és nem kritizálják túlságosan. Lehet, hogy sosem látunk újabb Luke Littlert – fogalmazott Woodhouse, aki nem játszott kiemelkedően, de Littler ezúttal még ellenfele 82,51-es átlagánál is gyengébben teljesített (82,41).

World Grand Prix: Van Gerwen is búcsúzott

A címvédő Littler mellett a hatszoros bajnok Michael van Gerwen is kikapott már az első fordulóban Leicesterben, őt Ryan Joyce búcsúztatta. A többi kiemelt továbbjutott a World Grand Prix nyitónapján.

 

Luke LittlerdartsMichael van GerwenSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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