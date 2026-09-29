Leléptek a színről a Magyar Péternek választást nyerő kampányhősök

Gundalf álnéven tűnt fel a színen Hrabóczki Dániel (Fotó: Képernyőkép)

Tavaly nyáron a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) két helyszínen is házkutatást tartott, amely során olyan üzenetváltásokra bukkantak, amelyek Gundalf és egy Henry nevet használó ismeretlen személyek között zajlottak. A cikk szerint Henry megpróbálta beszervezni Gundalfot egy Tisza Párt elleni titkos akcióba. Azt követelte tőle, hogy jelentsen neki a párt belső viszonyairól, és szerezzen hozzáférést a párt informatikai rendszereihez.

Gundalf dezinformált

Az ügy idén márciusi kirobbanása után a Gundalf álnevet viselő 19 éves Hrabóczki interjút adott a 444-nek, amelyben elmondta, hogy azért áll nyilvánosság elé, mert bár amikor 2025 őszén az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) kihallgatta, arról tájékoztatták, hogy minden, ami elhangzik, államtitoknak minősül, amiről nem beszélhet senkinek, azonban később nyilvánosságra került egy nemzetbiztonsági jelentés, majd Gundalf kihallgatásáról egy videó.

A nemzetbiztonsági jelentés szerint az informatikusok – Gundalf és a Buddha álnevet viselő Maróti Tamás – idegen szolgálatokkal kerültek kapcsolatba, és egy hekkercsoporttal együttműködve Ukrajna érdekében hajtottak végre műveleteket. Az AH-ban tett vallomásában Gundalf elmondta, a háború idején Kijevben járt, észt és ukrán kapcsolatai voltak.

Az AH embereivel beszélgetve maga is elismerte: egy külföldi szolgálat szervezhette be és próbálta őt felkészíteni egy későbbi akcióra. A 444-nek adott interjúban viszont Gundalf azt állította, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatalnál történt kihallgatásán nagyon sok valótlanságot állított és dezinformálta a hatóságot.

Felidézte, hogy 2025 nyarán, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) házkutatása után megkereste őt valaki, aki Theo néven hivatkozott magára, és azt állította: az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársa, és a kémelhárítás része az ellenük – a Buddha nevű informatikus és az ellene – zajló eljárásnak. Arra is figyelmeztette őket, hogy az AH később meg fogja őket keresni, és hogy a kihallgatáson olyan helyzetet próbálnak majd teremteni, olyan dolgokat akarnak velük kimondatni, megtudni róluk, amit később fel tudnak használni a Tisza ellen.