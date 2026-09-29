Leléptek a színről a Magyar Péternek választást nyerő kampányhősök

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Magyar Péter mellett a Tisza Párt választási kampányának három főszereplője volt Szabó Bence rendőr, Pálinkás Szilveszter honvéd, valamint a Gundalf álnevet viselő Hrabóczki Dániel informatikus. A hármójuk által kirobbantott katonai és titkosszolgálati történetek végig uralták a voksolást megelőző napokat, és vélhetően nagy szerepet játszottak abban, hogy a Tisza Párt kétharmados választási győzelmet ért el. Ám az áprilisi hősök szeptemberre elnémultak, Hrabóczkiról semmit nem tudni, míg Pálinkás és Szabó már csak azzal kerül a hírekbe, hogy szinte hétről hétre előléptetik őket.

Máté Patrik – Pámer Dávid
2026. 09. 29. 5:45
Forrás: Facebook
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Gundalf álnéven tűnt fel a színen Hrabóczki Dániel (Fotó: Képernyőkép)

Tavaly nyáron a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) két helyszínen is házkutatást tartott, amely során olyan üzenetváltásokra bukkantak, amelyek Gundalf és egy Henry nevet használó ismeretlen személyek között zajlottak. A cikk szerint Henry megpróbálta beszervezni Gundalfot egy Tisza Párt elleni titkos akcióba. Azt követelte tőle, hogy jelentsen neki a párt belső viszonyairól, és szerezzen hozzáférést a párt informatikai rendszereihez. 

Gundalf dezinformált

Az ügy idén márciusi kirobbanása után a Gundalf álnevet viselő 19 éves Hrabóczki interjút adott a 444-nek, amelyben elmondta, hogy azért áll nyilvánosság elé, mert bár amikor 2025 őszén az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) kihallgatta, arról tájékoztatták, hogy minden, ami elhangzik, államtitoknak minősül, amiről nem beszélhet senkinek, azonban később nyilvánosságra került egy nemzetbiztonsági jelentés, majd Gundalf kihallgatásáról egy videó.

A nemzetbiztonsági jelentés szerint az informatikusok – Gundalf és a Buddha álnevet viselő Maróti Tamás – idegen szolgálatokkal kerültek kapcsolatba, és egy hekkercsoporttal együttműködve Ukrajna érdekében hajtottak végre műveleteket. Az AH-ban tett vallomásában Gundalf elmondta, a háború idején Kijevben járt, észt és ukrán kapcsolatai voltak.

Az AH embereivel beszélgetve maga is elismerte: egy külföldi szolgálat szervezhette be és próbálta őt felkészíteni egy későbbi akcióra. A 444-nek adott interjúban viszont Gundalf azt állította, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatalnál történt kihallgatásán nagyon sok valótlanságot állított és dezinformálta a hatóságot.

Felidézte, hogy 2025 nyarán, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) házkutatása után megkereste őt valaki, aki Theo néven hivatkozott magára, és azt állította: az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársa, és a kémelhárítás része az ellenük – a Buddha nevű informatikus és az ellene – zajló eljárásnak. Arra is figyelmeztette őket, hogy az AH később meg fogja őket keresni, és hogy a kihallgatáson olyan helyzetet próbálnak majd teremteni, olyan dolgokat akarnak velük kimondatni, megtudni róluk, amit később fel tudnak használni a Tisza ellen.

Gyanús körülmények

Már a választások után írt arról az Átlátszó, hogy nagyon valószínűtlen, hogy a fiatal tiszás informatikust, Gundalfot megkörnyékező, a Tisza Párt bedöntését tervező, Henry álnéven üzengető támadó mögött az Alkotmányvédelmi Hivatal hivatásos állománya állt volna. Az Alkotmányvédelmi Hivatalnál dolgozó forrás szerint ugyanakkor az állami titkos­szolgálatnak több legális oka is volt arra, hogy Buddhát és Gundalfot megfigyelje. Az oknyomozó portálhoz eljutott bírósági dokumentumok szerint Buddha 2008-ban a sértett számítógépéről származó szexuális tartalmú fotókkal zsarolt meg valakit.

Majd háromszázezer forintot kért és kapott azért, hogy a sértettről készült, tőle eltulajdonított szexuális tartalmú felvételeket ne hozza nyilvánosságra az interneten. Emiatt a Fővárosi Törvényszék 2014-ben zsarolás bűntettében és információs rendszer elleni bűncselekményben is bűnösnek találta, és jogerősen egy év felfüggesztett börtönbüntetésre és kártérítés megfizetésére ítélte.

Emellett a brit–magyar kettős állampolgár Buddha 2019-ben jogi szakvéleményt rendelt egy budapesti ügyvédi irodától két titkosszolgálati/haditechnikai eszköznek minősülő informatikai termék magyarországi forgalmazásának lehetőségeiről. Ezeket az eszközöket az általa Nagy-Britanniában alapított Stohastik Ltd. nevű cég forgalmazta volna. 

Emiatt már akkor, jóval a Tisza Párt színre lépése előtt a kémelhárítás látókörébe került. A szexképes büntetőügytől kezdve a titkosszolgálati eszközök importján, a rejtett kamera beszerzésén, a Gundalf által utólag dezinformációnak mondott külföldi beszervezési kísérleten át Henry kilétének és szerepének felderítéséig. Az Átlátszó szerint ennek az állami akciónak nem feltétlenül a Tisza Párt bedöntésére kellett irányulnia. Az általuk megkérdezett szakértők úgy vélekedtek, hogy ilyen esetekben a titkosszolgálat hivatalból vizsgálódik, az ellenzéki pártoknál is nyomoznia kell a kémek és a befolyásolás után.

A választás után még arról lehetett olvasni, hogy Buddhának fontos pozíciót szánnak a Belügyminisztériumban, azonban Magyar Péter a kormányalakítás során cáfolta, hogy ilyen terveik lennének. Azóta nem tudni semmit Buddháról, ahogy Gundalfról sem, Henry és Theo kilétét pedig továbbra is homály fedi. Lapunk kereste a Tiszát, hogy megtudjuk, továbbra is kapcsolatban állnak-e Buddhával és Gundalffal, azonban lapzártánkig nem kaptunk választ.

Az egyenruha hitele

Szabó Bence rendőr századosként vált országosan ismertté, amikor a Direkt36-nak beszélt a fent említett Tisza Párthoz kötődő informatikusok elleni nyomozásról. A volt nyomozó elmondása szerint arra gyanakodott, hogy az ügy mögött magyar titkosszolgálati szál húzódik, és az Alkotmányvédelmi Hivatalnak köze lehetett a történtekhez. Azonban bizonyíték nem volt arra, hogy Henry valóban az AH embere lett volna. 

Magyar Péter hősként állította be Szabót, a történet pedig tökéletesen illeszkedett a Tisza politikai narratívájába. Szabó testvére eközben eredetileg mintegy ötmillió forintnak megfelelő összeget szeretett volna összegyűjteni számára ügyvédi és más költségekre. Ehhez képest a gyűjtés végére 729 482 euró, akkori árfolyamon több mint 279 millió forint érkezett. Szabó az összeg nagyságát látva közölte, hogy annak jelentős részét jótékony célra fordítja. Azóta annyit tudni, hogy több szervezethez valóban eljutott a felajánlás egy része.

Azt ugyanakkor nem tudni, hogy Szabó ebből a rengeteg pénzből mennyit tartott meg magának. A választás után aztán Szabó karrierje látványos fordulatot vett. Visszatért a hivatásos állományba, majd július 7-én Pósfai Gábor belügyminiszter kabinetfőnöke lett. A korábbi százados mindössze három hét alatt jutott el az őrnagyi rendfokozaton keresztül egészen az ezredesiig.

Szabó Bencén túllépett az állomány. Fotó: Facebook

Az állomány már  „túllépett” Szabón

Jó esély van arra, hogy a Tisza ezzel fizette ki Szabót, akinek a feladata az állomány véleményének megjelenítése és becsatornázása lenne. Azt azonban nem tudni, hogy ezt a feladatát valóban végzi-e és hogy milyen eredmények kapcsolhatók a nevéhez. Kérdéseket küldtünk a rendőrszakszervezeteknek, hogy nekik ténylegesen van-e kapcsolatuk Szabóval, és ha igen, mennyire elégedettek vele.

Tóth Zoltán alezredes, a Közszolgálati Rendőrszakszervezet szóvivője lapunknak elmondta, hogy bár Szabó Bence ott ült a belügyminisztériumi egyeztetéseken, azonban senkivel semmilyen formában nem vette fel a kapcsolatot. 

A szakszervezet alelnöke szerint senki nem tudja, hogy valójában mit csinál, írásos beadványaikra sem ő válaszol, pedig szeretnének egy összekötő embert a Belügyminisztériummal. Hozzátette: 

az állomány már „túllépett” Szabó Bencén.

Még folyik a nyomozás

Szabó Bence ügyében az ügyészség jelenleg is büntetőeljárást folytat hivatali visszaélés gyanújával azzal összefüggésben, hogy hivatalos iratokat adhatott át a Direkt36-nak. A férfit a Központi Nyomozó Főügyészségnél házkutatást is tartott, majd gyanúsítottként hallgatta ki. 

A választások után azonban a Legfőbb Ügyészség az eljárást nem, de Szabó Bence gyanúsítotti jogállását megszüntette. Mindezt azzal indokolták, hogy Szabó Bence hivatali visszaélés bűntette miatti gyanúsítása idő előtti volt, és „jelenleg az is valószínűsíthető”, hogy az általa elkövetett cselekmény nem irányult jogtalan előny szerzésére vagy jogtalan hátrány okozására.

 Utóbbi kapcsán ugyanakkor megjegyezték, hogy a lehetősége még fennáll annak, hogy a nyomozás során feltárnak olyan bizonyítékot, amely a közérdekű célt cáfolja. A nyomozás tehát még folyamatban van.

A csádi háború réme

Pálinkás Szilveszter története több ponton kísértetiesen hasonló. A Magyar Honvédség korábbi toborzókampányának arca közvetlenül a választás előtt adott nagyinterjút a Telexnek. 

Ebben súlyos kritikával illette a honvédség állapotát és az akkori honvédelmi vezetést, a legnagyobb politikai bombát azonban Orbán Gáspárral kapcsolatban dobta le. 

Pálinkás, aki Orbán Viktor fiával együtt tanult a brit Sandhurst katonai akadémián, azt állította, hogy Orbán Gáspárnak meghatározó szerepe volt a csádi katonai misszió tervében. 

Ez a kampány utolsó napjaiban óriási politikai jelentőséget kapott, főleg mivel a Tisza kampánystratégái lehetőséget láttak benne az Orbán-kormány békepárti voltának megkérdőjelezésére.

Pálinkás Szilveszterről sem tudni, hogy pontosan mit csinál. Fotó: youtube

Pálinkás a Telexnek adott interjúban azt mondta, Orbán Gáspár megosztotta vele az elemzéseit, elmondta, hogy a misszió során ötvenszázalékos harcértékvesztéssel számol. Ez azt jelenti, hogy az általa vezetett misszióban a magyar katonák ötven százaléka meghalhat. Pálinkás szerint a missziót is csak azért halasztották el, mert közelgett a 2026-os országgyűlési választás, és a hadművelet politikai kockázatot jelentett volna a regnáló hatalomra nézve. Magyar Péter azonnal felkarolta az ügyet, és Pálinkást szintén hősnek nevezte. 

Bizonyítékot azonban senki nem mutatott fel.

Nem tudni, mi lett a fenyítéssel

A választás után Pálinkás számára is gyorsan megérkezett az új pozíció. Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter kabinetfőnök-helyettesének nevezte ki. A miniszter ráadásul nyilvánosan bejelentette, hogy Pálinkást soron kívül elő is lépteti. Itt is felmerül, hogy az új pozíció a Tisza kampányában való részvételnek köszönhető, nem pedig a szakmai rátermettségnek.

Ruszin-Szendi azt is közölte, hogy Pálinkást meg fogja fenyíteni, és eljárást indít ellene, mert katonaként előzetes jelentés nélkül állt a nyilvánosság elé. Nem tudni, hogy ez megtörtént-e, ahogy azt sem tudjuk, pontosan milyen munkát végzett eddig Pálinkás. 

Ennek tisztázására kérdést küldtünk a HM-nek, de a tárca személyes adatra hivatkozva nem adott választ.

Borítókép: Pálinkás Szilveszter és Szabó Bence (Forrás: Facebook)

 

szabó bencePálinkás SzilveszterMagyar PéterSzóljon hozzá!

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Sebestyén Géza
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Sebestyén Géza: Drága politikai hiba lehet a nyugdíjígéret megszegése

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Magyar Péter májusban még arról beszélt, hogy a kampányban bejelentett nyugdíjas SZÉP-kártya első részét már 2026 negyedik negyedévében megkaphatják az érintettek.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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