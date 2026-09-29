Ukrán üzemanyag-tároló: Ruff Bálint mondhatja ki a végső szót?

A részvényes nem azonos a kormánnyal

A magyar állam jelentős részvényes, de a részvényesi pozíció önmagában nem alakítja át a Molt állami vállalattá. Képviselője részt vehet a közgyűlésen, szavazhat, élhet a számára biztosított különleges jogokkal, és a társaság irányítására is lehet befolyása. Az azonban más kérdés, hogy megmondhatja-e a Mol vezetésének: egy konkrét üzleti tárgyalást folytathat-e.

Ráadásul a Mol alapszabálya szerint egy részvényes vagy részvényesi csoport a szavazati jogok legfeljebb 10 százalékát gyakorolhatja.

Nem világos ezek alapján, hogy a Molnak miért is kellett volna akár az Orbán-, akár a Tisza-kormánnyal egyeztetnie a beruházás ötletéről.

A beruházás későbbi szakaszában már más lehet a helyzet

Ha a Mol néhány év múlva ténylegesen úgy döntene, hogy megépíti a tárolót, akkor a beruházás nagyságától és pontos műszaki tartalmától függően többféle hatósági eljárásra, engedélyre és vizsgálatra lehet szükség. A Mol maga is arra hivatkozik, hogy a hatósági feltételek vizsgálata még hátra van. Az állam ebben a szakaszban hatóságként már megjelenhet, de az továbbra sem a kormány politikai álláspontjának érvényesítését jelenti. Attól, hogy a kormány nem támogat egy beruházást, még nem következik automatikusan, hogy egy szükséges hatósági engedély jogszerűen megtagadható, de van még fontosabb nyitott kérdés.