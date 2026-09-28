Ebből még baj lehet: a tervezett vagyonadó nem kizárólag a milliárdosokat érintheti

Mi számít vagyonnak?

Egy működő vagyonadó kialakításának egyik legnehezebb pontja az adóalap meghatározása. A pénzügyi eszközöknél – bankszámlák, tőzsdei részvények vagy befektetési jegyek – egyszerűbb lehet az érték meghatározása. Sokkal összetettebb a helyzet azonban az ingatlanok, gépjárművek és nem tőzsdei céges részesedések esetében. Egy ingatlan aktuális piaci értékét számos tényező befolyásolja, míg egy nem tőzsdei vállalkozás értékét nem lehet egyszerűen a könyv szerinti saját tőkével azonosítani. A jövedelemtermelő képesség, a piaci pozíció, a növekedési potenciál, a szerződésállomány vagy éppen a goodwill mind szerepet játszhat az értékelésben.

Luxustáska és műtárgy mint adóalap

Egy kortárs festmény, egy örökölt ékszer, egy veteránautó, egy többmilliós karóra vagy akár egy jelentős borgyűjtemény értékének meghatározása már jóval összetettebb kérdéseket vet fel. Egyes vagyontárgyak esetében például a tulajdonos személye vagy a tulajdonszerzés időpontja nem feltétlenül igazolható, ezért minél több egyedi és nehezen értékelhető vagyonelem kerül az adóalapba, annál nagyobb a bizonytalanság és az értékelési viták kockázata. Egy teljes körű adóalap ugyanakkor csak akkor működhet, ha az érintett vagyonelemek átláthatók, dokumentáltak és az adóhatóság számára is ellenőrizhetők. Ellenkező esetben éppen a jogkövető adózók kerülhetnek hátrányba.

A vagyonadó nemcsak tőkét vihet el, új adózókat is távol tarthat

A vagyonadó hatásainak vizsgálatakor nemcsak az esetleges tőkemenekülést vagy a Magyarországon élő vagyonos magánszemélyek elköltözését érdemes figyelembe venni. Legalább ilyen fontos lehet az is, hogy egy vagyonos külföldi magánszemély a jövőben Magyarországot választja-e életviteli központjaként és adóügyi illetősége helyszíneként.

Egy széles körű, a globális vagyonra is kiterjedő vagyonadó esetén ugyanis egy Magyarországra költözést mérlegelő magánszemélynek már nemcsak az itteni személyi jövedelemadóval kellene számolnia, hanem azzal is, hogy teljes, akár több országban tartott vagyona mekkora éves többletterhet jelent számára.

Ebben az esetben a magyar állam nemcsak a tervezett vagyonadótól eshet el, hanem azoktól a jövőbeni személyijövedelemadó-bevételektől is, amelyek az érintett magánszemély osztalékából, tőkepiaci ügyleteiből és más külföldi befektetéseiből származó jövedelmeiből származtak volna.

Svájc vagy Franciaország? Két eltérő tanulság Svájcban a vagyonadót fejlett adatszolgáltatás, nyilvántartási háttér, részletes értékelési módszertan és hosszú évek alatt kialakult adóhatósági gyakorlat támogatja. A decentralizált, kantonális rendszer miatt azonban a svájci modell nem ültethető át egyszerűen Magyarországra. Ezzel szemben Franciaországban a korábbi, széles körű vagyonadót egy elsősorban az ingatlanvagyonra koncentráló adó váltotta fel. A példa arra is rámutat, hogy a pénzügyi és vállalkozói vagyon széles körű adóztatása tőke- és adóügyi illetőség áthelyezésére ösztönözhet, miközben az összetett értékelés és ellenőrzés jelentős adminisztratív terhekkel járhat.



