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Diplomáciai botrány: Dél-Korea magyarázatot és bocsánatkérést követel Ukrajnától

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A dél-koreai elnöki hivatal hivatalos magyarázatot és bocsánatkérést követelt Ukrajnától, azzal vádolva Kijevet, hogy nyilvánosságra hozta két észak-koreai hadifogoly Dél-Koreába történő átszállítását, majd hamisan tagadta, hogy a két fél megállapodott volna a lépés bizalmas kezelésében. Dél-Korea szerint Ukrajna aláássa a két ország közötti bizalmat.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 09. 28. 10:29
Észak-koreai katona ukrán hadifogságban Fotó: HANDOUT Forrás: Telegram/V_Zelenskiy_official
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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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