Diplomáciai botrány: Dél-Korea magyarázatot és bocsánatkérést követel Ukrajnától
A dél-koreai elnöki hivatal hivatalos magyarázatot és bocsánatkérést követelt Ukrajnától, azzal vádolva Kijevet, hogy nyilvánosságra hozta két észak-koreai hadifogoly Dél-Koreába történő átszállítását, majd hamisan tagadta, hogy a két fél megállapodott volna a lépés bizalmas kezelésében. Dél-Korea szerint Ukrajna aláássa a két ország közötti bizalmat.
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