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Polt Péter: A vagyonvisszaszerzési hivatal felállítása kikezdheti az ügyészség önbecsülését

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A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul Polt Péter, miután az Alaptörvény módosítása miatt idő előtt megszűnt alkotmánybírói mandátuma – nyilatkozta az Indexnek a volt legfőbb ügyész. Azerint jogállamban nem lehet ilyen módon elmozdítani egy bírósági elnököt. Polt Péter arról is beszélt, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításával szerinte az ügyészség 155 éves hagyományát és hatásköri egységét bontják meg, miközben nem látja, milyen többletet hoz majd az új szervezet.

Pámer Dávid
2026. 09. 28. 9:51
Forrás: Magyar Nemzet
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Hozzátette: nem érti, miért nem bízták a feladatot az ügyészségre, hiszen már van egy professzionális szervezet, professzionális képzési és előmeneteli rendszerrel, belső kontrollmechanizmussal és nagyon jó szakemberekkel. Szerinte megbontják az ügyészség hatáskörét és egységét és ennek költségvetési következményei is lesznek. 

Hogyan alakul majd például az ottani alkalmazottak és az ugyanazt a munkát végző ügyészek fizetése közötti különbség? 

- tette fel a kérdést a volt legfőbb ügyész, aki korábbi legfőbb ügyészi működésével kapcsolatban hangsúlyozta, hogy nem volt olyan ügy, amit másképp kezelt volna.  Szerinte az ügyészség mindig betartotta a jogszabályokat, és igyekezett szakmailag a lehető legjobb döntést meghozni.

 

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