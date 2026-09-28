Polt Péter: A vagyonvisszaszerzési hivatal felállítása kikezdheti az ügyészség önbecsülését

Hozzátette: nem érti, miért nem bízták a feladatot az ügyészségre, hiszen már van egy professzionális szervezet, professzionális képzési és előmeneteli rendszerrel, belső kontrollmechanizmussal és nagyon jó szakemberekkel. Szerinte megbontják az ügyészség hatáskörét és egységét és ennek költségvetési következményei is lesznek.

Hogyan alakul majd például az ottani alkalmazottak és az ugyanazt a munkát végző ügyészek fizetése közötti különbség?

- tette fel a kérdést a volt legfőbb ügyész, aki korábbi legfőbb ügyészi működésével kapcsolatban hangsúlyozta, hogy nem volt olyan ügy, amit másképp kezelt volna. Szerinte az ügyészség mindig betartotta a jogszabályokat, és igyekezett szakmailag a lehető legjobb döntést meghozni.