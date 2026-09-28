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Felfüggesztették Magyar Péter, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát, a Fidesz bojkottálta az ülést

Felfüggesztették Magyar Péter, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát, a Fidesz bojkottálta az ülést

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Az országgyűlés több képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről is döntött. A Fidesz nem vett részt a rendkívüli parlamenti ülésen, amelyen három országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről született döntés. A frakció szerint nem kívánnak asszisztálni a „politikai bábszínházhoz”.

Gábor Márton
2026. 09. 28. 9:31
Fotó: Ladóczki Balázs
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Hankó Balázs cáfolja az ellene felhozottakat

Hankó Balázs a Mentelmi Bizottság ülésére érkezve jelezte, hogy védőbeszéddel készült, amelyben tételesen kívánja cáfolni az ellene megfogalmazott állításokat. 

Hankó az ülésről távozva azt mondta: „Tételesen mindent cáfoltam”, majd jelezte, hogy a nap folyamán részletes sajtónyilatkozatot tesz.

A Fidesz részéről Vitányi István az ülés előtt úgy fogalmazott: „Politikai leszámolás lefolyik.” Sasi-Nagy Edit közben arról beszélt, hogy szerinte több mint furcsa, hogy az ügyészség egyszerre kezdeményezte a három képviselő mentelmi jogának felfüggesztését. A politikus ugyanakkor azt mondta, ennek okáról az ügyészséget kell megkérdezni.

Borítókép: Az országgyűlés plenáris ülése (Fotó: Ladóczki Balázs)

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