Meghalt Székely Gábor

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79 éves korában elhunyt Székely Gábor közgazdász, Budapest egykori főpolgármester-helyettese, a magyar zsidó közélet és civil élet meghatározó alakja – közölte a Mazsihisz.

Pámer Dávid
2026. 09. 28. 8:51
Forrás: Facebook/Horn Gábor
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Borítókép: Székely Gábor, Budapest korábbi főpolgármester-helyettese (Forrás: Facebook/Horn Gábor)

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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