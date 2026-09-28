Borítókép: Székely Gábor, Budapest korábbi főpolgármester-helyettese (Forrás: Facebook/Horn Gábor)
Meghalt Székely Gábor
79 éves korában elhunyt Székely Gábor közgazdász, Budapest egykori főpolgármester-helyettese, a magyar zsidó közélet és civil élet meghatározó alakja – közölte a Mazsihisz.
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