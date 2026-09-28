Svájcban nemet mondtak a függetlenség erősítésére

Ha jóváhagyják, a változás szorosabbra fűzné a svájci kapcsolatokat a nyugati országokkal, és növelhetné a védelmi ipar exportbevételeit.
Borítókép: Népszavazás Svájcban (Fotó: AFP)
Ha jóváhagyják, a változás szorosabbra fűzné a svájci kapcsolatokat a nyugati országokkal, és növelhetné a védelmi ipar exportbevételeit.
Borítókép: Népszavazás Svájcban (Fotó: AFP)
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