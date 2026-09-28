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Svájcban nemet mondtak a függetlenség erősítésére

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A svájciak szerint nem kell szigorítani. A választók elutasították azt a javaslatot, amely Svájc semlegességi elvének szigorúbb érvényesítését javasolta volna, ezzel elvetve azt az elképzelést, amely megnehezítette volna a Moszkva elleni szankciók bevezetését.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 09. 28. 9:07
Szavazás Svájcban Fotó: MUHAMMET IKBAL ARSLAN Forrás: ANADOLU
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Jobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ha jóváhagyják, a változás szorosabbra fűzné a svájci kapcsolatokat a nyugati országokkal, és növelhetné a védelmi ipar exportbevételeit.

Borítókép: Népszavazás Svájcban (Fotó: AFP)

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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