Bejelentette az új ÁVH, hogy mely ügyeket vont saját hatáskörbe

Állami cég, állami beruházás

A harmadik saját hatáskörbe vont eset az állami tulajdonú vállalatot és állami beruházásokat érintő korrupciós ügy, amelynek a tárgya hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények; a lényege pedig az, hogy a gyanú szerint a fejlesztésekért, valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő felügyeletéért felelős miniszter egy állami tulajdonú cég beruházásai, illetve az állam által finanszírozott fejlesztési beruházások szerződéseiért cserébe, közvetítőkön keresztül többmilliárd forintos jogtalan előnyre tehetett szert.

Az NVVH szerint az ügy azt mutatja meg, miképp használhatja a politikus a közpénzek és köztulajdon feletti döntési hatalmát saját gazdagodására, hogyan "lehetetlenül el egy országrésznyi területen a szabad verseny az építőiparban, és miképp kényszeríti a politikai hatalom a gazdasági szereplőket a megélhetésért cserébe teljes gazdasági alávetettségbe".

Célkereszteben a Szuverenitásvédelmi Hivatal

Az állami intézmény indokolatlannak látszó propaganda- és rendezvényköltségeinek vizsgálatáról azt írták, hogy ennek saját hatáskörbe vonásáról a nyomozati elnökhelyettes a Nemzeti Nyomozó Iroda vezetőjét tájékoztatta.

Az NVVH szerint a negyedik ügy tárgya hűtlen kezelés, a lényegéről pedig azt közölték, hogy a gyanú szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) 2024 és 2026 között megkötött három keretszerződése alapján több mint 3,6 milliárd forintot fizetett egy konzorciumnak olyan kommunikációs termékek elkészítésére és rendezvények lebonyolítására, amelyek az SZH tevékenysége szempontjából nem tűntek indokoltak, különösen hogy saját szervezeti egységekkel is rendelkezett e feladatok ellátásra.

Az ügy azt mutatja meg, hogy "az állami intézmények indokolatlan propaganda- és rendezvényköltései miképp eredményezhetik magánvagyonok gazdagítását" – tették hozzá.