Döbbenetes baleset Siófokon: száguldó luxusterepjáró tarolta le a parkoló autókat + videó
Egy nagy sebességgel érkező Audi átszáguldott a körforgalmon, majd három parkoló autónak és egy kerítésnek csapódott. Csak a szerencsén múlt, hogy nem történt tragédia.
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