Ez az elérhető villanyautó a VW válasza a kétkedőknek – Volkswagen ID.Polo menetpróba

Kényelmesek a hosszú ülőlapú első ülések. A csúcsverzióban masszírozni is tudnak

Fotó: Gulyás Péter

Az ID. Polo másik erőssége kétségtelenül a beltéri minőségérzet, amely veri az elektromos riválisokét. Többségében jó minőségű anyagokat használtak, még az ajtópaneleket és a műszerfalat is kellemes tapintású szövetborítás fedi a legújabb divatnak megfelelően, igaz, az ajtók felső részén azért kemény, kopogós műanyagot is találni. Kár, hogy csak unalmas szürke és fekete utasér kérhető, az ülések kizárólag szövetborításúak lehetnek, műbőr felárért sincs.

Hátul több a hely, mint egy R5-ben, de kevesebb, mint a benzines Polóban

Fotó: Gulyás Péter

Amikor megjelentek a régi, MEB-alapra épülő Volkswagen ID modellek, sok kritikát kaptak a nehézkesen kezelhető fedélzeti szoftver és a fizikai gombok hiánya miatt. A gyár a modellfrissítéseknél fokozatosan orvosolta ezeket a hiányosságokat, az ID. Polót pedig már eleve úgy tervezte meg, hogy bőségesen legyenek benne gombok és kapcsolók, ami sokat javít az ergonómián és kezelhetőségen, még az azonos technikájú Cupra Ravalhoz képest is. Középen elhelyezett kerek tekerővel állítható a hangerő a régi csúszka helyett, az infotainment-rendszer alatt fizikai gombok sora szolgál a klíma vezérlésére, a kormánykeréken is hagyományos nyomógombok találhatók haptikus felületek helyett. Sőt, végre újra négy különálló elektromos ablakemelő-kapcsoló van a vezetőoldali ajtón (szemben a többi ID modell szerencsétlen megoldásával, ahol a négy ablakhoz mindössze két kapcsoló és egy „REAR” feliratú átváltó gomb tartozik).

Viccesek az egyes Golfból átvett retró műszerek

Fotó: Gulyás Péter

Valódi telitalálat a menüben kiválasztható retró műszerfalnézet a kazettás magnóra hasonlító médialejátszóval. Ilyenkor a 10,25 colos digitális műszerfal pedig a késői Golf I stílusát idézi: bal oldalon egy klasszikus sebességmérő, jobb oldalon pedig egy fordulatszámmérőnek tűnő teljesítménymérő látható, és a töltést mutató műanalóg műszer is új értelmet nyer, mivel nem a 12 voltos, hanem a nagyfeszültségű, 356 voltos fő akku töltöttségét mutatja. Könnyen kezelhető a 12,9 colos érintőképernyő szoftvere, a menüpontok logikus felépítésűek, még ChatGPT-vel összekötött, magyar beszédet is értő digitális asszisztens is van. A szélvédő alatti, ajtókra is felkúszó fénysáv (ID.Light) nem csak az irányjelzőt láttatja, de villogással a veszélyekre is felhívja a figyelmet, sőt, a navigáció parancsait is megjeleníti azzal, hogy villódzással mutatja, épp merre kell kanyarodni.