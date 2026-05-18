Ebbe az új Volkswagen GTI-be sosem kell benzint tankolni

Komoly hot hatch készült az elektromos ID.Polóból, de az újdonság lassabb, mint a benzines Polo GTI volt.

2026. 05. 18. 13:15
Fotó: Gruppe C Photography Forrás: Volkswagen
Volkswagen ID.Polo GTI
Forrás: Ingobarenschee.com/Volkswagen

Tipikus GTI a külső-belső dizájn: piros díszcsíkok vannak a teljes szélességű első fénysáv alatt, hasonló piros kiemelések az agresszív, alsó, méhsejt stílusú hűtőrácson, hátul pedig egy sportos, új, kétrészes diffúzor található, a könnyűfém felnik 19 colosak. Belül is jelen vannak a piros díszítések, a megvilágított GTI-logóval ellátott sportkormány 12 óránál csíkot kapott, a sportülések fokozott oldaltartásúak. Két váltófül található a kormány mögött, ezek egyelőre csak a regenerálás szabályozására szolgálnak, de később egy szoftverfrissítéssel talán szimulált sebességváltásokat is lehet majd velük végezni. A 10,25 colos digitális műszerfalon és a 12,9 colos központi érintőképernyőn egy gombnyomással át lehet váltani retró témára, amely az első Golf GTI dizájnjára utal. Ekkor kerek analóg műszerek jelennek meg a vezetőoldali kijelzőn, egy régi televíziókészülékre emlékeztető navigációs ablak a központi kijelzőn, sőt a médialejátszó grafikája is kazettás magnóra változik.

Fotó: Gruppe C Photography/Volkswagen

Németországban az új Volkswagen ID.Polo GTI alapára 39 ezer euró alatt lesz, ami jelenleg 14 millió forintnak felel meg.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
