Makarov-levél: a második világháborús magyar történelem máig legnagyobb rejtélye

Ebben komoly szerepet játszhatott, hogy a Kreml számára létfontosságúvá vált Magyarország átállítása, ami jelentősen megkönnyítette volna a Vörös Hadsereg számára Ostmark (Ausztria), illetve a délnémet területek mielőbbi elérését.

A Vörös Hadsereg mielőbb be akart törni a német birodalmi területekre Fotó: AFP/Ria/Novosti

1944 kora őszére a három szövetséges nagyhatalom közötti kapcsolat már korántsem volt felhőtlennek mondható.

Sztálin tudatosan arra törekedett, hogy minél több német területet szálljon meg még azt megelőzően, hogy a nyugat-német határnál megrekedt angol-amerikai haderő áttörné a kemény diónak bizonyuló Siegfrid-vonalat és mélyen benyomulna Németországba. A magyar fegyverszüneti delegáció gyors felállításában és Moszkvába küldésében Horthy részéről azonban egy másik szempont is komoly szerepet játszhatott.

A kormányzó ugyanis fontos üzenetet kapott Zichy Ladomér gróf, felvidéki nagybirtokos útján.

A kormányzó 1944. szeptember 24-én a budai vár Krisztina-termében fogadta gróf Zichy Ladomért, aki egyrészt közölte, hogy a delegáció biztonságosan átjuthat a birtokán egy szovjet partizáncsoporthoz, akik felsőbb utasításra biztosítják a küldöttség tagjainak Moszkvába jutását, másrészt pedig átadta a kormányzónak azt a levelet, amit Fjodor Makarovics Makarov alezredes, a Partizánmozgalom Ukrajnai Törzsének politikai tisztje a saját állítása szerint közvetlenül Sztálin utasítására foglalt írásba, a magyar kormánnyal szemben támasztott szovjet fegyverszüneti feltételekről.

Horthy Miklós a családja körében Fotó: Wikimedia Commons

Másnap, szeptember 25-én Kudar Lajos csendőrezredes, a magyar katonai elhárítás parancsnok-helyettese személyesen utazott Zichy gróf birtokára és megállapította, hogy a delegáció fogadása valóban elő van készítve.

Kudar ezredes szerint ekkor volt alkalma személyesen is beszélni Makarov alezredessel, aki szóban megerősítette a levélben foglaltakat azt hangsúlyozva, hogy Oroszország nem kíván Magyarország belügyeibe beavatkozni,

és fegyverszünet esetén Budapest szovjet részről „nagyon előzékeny bánásmódra” számíthat.

Az úgynevezett Makarov-levél Magyarország számára valóban rendkívül kedvező és 14 pontban foglalt ajánlatot tartalmazott. Hennyey Gusztáv, a Lakatos-kormány egykori külügyminisztere az 1975-ben Nyugat-Németországban kiadott „Magyarország sorsa Kelet és Nyugat között” című memoárkötetében teljes terjedelmében közölte a Makarov-levelet.

A dokumentum szerint amint a magyar tárgyalóküldöttség megérkezik Moszkvába, a szövetséges hatalmak azonnal felfüggesztik az ország elleni bombatámadásokat.

Veesenmayer német követ mindent megtett a kiugrás meghiúsításáért Fotó: Bundesarchiv/O.Ang.

A Szovjetunió teljes egészében biztosítja Magyarország integritását, és noha a szovjet-román szerződés ideiglenes jelleggel elismeri Románia igényét a Magyarországhoz csatolt észak-erdélyi területekre,

de a szovjet kormány a béketárgyalásokon a népszavazás elvét fogja támogatni e terület hovatartozása tárgyában.

A Makarov-memorandum arra is kitért, hogy az ideiglenes fegyverszüneti megállapodás aláírásával egyidejűleg a szovjet kormány megállítja a román csapatokat, és az erdélyi területen a továbbiakban bármilyen művelet csak és kizárólag a Vörös Hadsereg lesz jogosult végrehajtani.

Sztálin és Molotov Fotó: Ria/Novosti

A dokumentum további pontjai között az is szerepelt, hogy a szovjet katonai hatóságok sem a honvédséget, sem pedig a csendőrség állományát nem fogják leszerelni, e fegyveres testületeket és a közigazgatást is érintetlenül hagyják, továbbá a Szovjetunió azt is elismeri, hogy az ország szabadon választhatja meg a társadalmi berendezkedését.

Faragho Gábor csendőrtábornok, a magyar delegáció vezetője Fotó: MTI

Faragho Gábor visszaemlékezése szerint a kormányzó a kiutazásuk előtt személyesen igazította el a tárgyaláson képviselendő magyar álláspontról, külön felhívva a csendőrtábornok figyelmét a Makarov-memorandumban írtak fontosságára. Faragho tábornok, a delegáció vezetője, saját előadás szerint másolatban meg is megkapta Horthytól a Makarov-levelet.

A küldöttség, amely Fargho tábornokon kívül gróf Teleki Gézából ( Teleki Pál gróf volt miniszterelnök fia, a szerk.) és Szentiványi Domonkos rendkívüli követ és meghatalmazott miniszterből, a Külügyminisztérium diplomatájából állt, 1944. szeptember 28-án sikeresen átjutott a szovjet partizánegységhez, ahol szívélyesen fogadták és megvendégelték őket. Sztálin különgépet küldött a magyar delegációért, amelynek fedélzetén a küldöttség Moszkvába repült.

Molotov nem akart tudni a Makarov-féle memorandumról

A magyar fegyverszüneti delegáció elsőként Kuznyecov vezérezredes, a szovjet katonai hírszerző szolgálat főnöke fogadta, október 5-én pedig Antonov hadseregtábornok, a Vörös Hadsereg vezérkari főnök-helyettese tárgyalt a delegációval.

A döntő, történelmi jelentőségű találkozóra 1944. október 8-án késő este került sor, amikor is a magyar küldöttséget Vjacseszlav Molotov külügyi népbiztos fogadta a Kremlben lévő hivatalában.

Moltov a Kremlben lévő dolgozószobájában Fotó: Sputnik

Faragho tábornok a kormányzó instrukcióját követve előadta a magyar álláspontot, külön megemlítve a Makarov-levélben foglalt feltételeket. Molotov figyelmesen végighallgatta a delegációvezető előadását, majd Faragho legnagyobb megdöbbenésére azt közölte, a szovjet kormány csak és kizárólag akkor hajlandó az ideiglenes fegyverszünetre, ha Magyarország kiüríti az 1938-tól az országhoz csatolt összes területet, haladéktalanul befejezi a Vörös Hadsereg elleni harcot és ezzel egyidejűleg megtámadja az ország területén állomásozó német csapatokat.

A feltételek között a német haderő megtámadása is szerepelt Fotó: Bundesarchiv

Amikor Faragho ellenvetésként a Makarov-levélben írtakra hivatkozott,

Molotov száraz hangon azt válaszolta, hogy akár létezik, akár nem a Makarov-levél, őt az semmire sem kötelezi.

Miután Faragho rádión jelentette a tárgyalásokon elhangzottakat a Budai Várnak, másnap távirati úton megkapta Horthy felhatalmazását az ideiglenes fegyverszüneti megállapodás szovjet feltételek szerinti aláírására.

Érdemes megjegyezni, hogy ugyanezen a napon, 1944. október 9-én zajlott le a Kremlben Winston Churchill brit miniszterelnök és Joszif Sztálin között az a tárgyalás, amelyen megszületett az elhíresült „szalvétás megállapodás”, Közép-Kelet-Európa befolyási övezeteinek felosztása.

Churchill és Sztálin a brit minsizterelnök 1944 októberi moszkvai látogatásán Fotó: Wikimedia Commons

A Churchill által szalvétapapírra feljegyzett arányok Magyarország javára még 50-50% szovjet, illetve angol-amerikai befolyást irányzott elő, amit két nappal később Sztálin egyoldalúan 90-10 százalékos arányra módosított a Szovjetunió javára.

Október 11-én késő este Molotov dolgozószobájában történt meg a szovjet-magyar ideiglenes fegyverszüneti megállapodás aláírása. A dokumentum aláírása előtt Molotov pezsgőspohárral a kezében mosolyogva odalépett Szentiványi Domonkoshoz, és a következőket mondta neki:

Gratulálok, miniszter úr! 1526 óta ez az első alkalom, hogy Magyarország megnyert egy nagy háborút.”

Mint tudjuk, sajnos nem így történt. Horthy kormányzó 1944. október 15-én bejelentett fegyverszüneti proklamációja, a háborúból való kiválás belső árulás, rossz szervezés és a hatékony német fellépés miatt meghiúsult, másnap, október 16-án pedig a fanatikus nyilasvezér, Szálasi Ferenc és kompániája vette át puccsal a hatalmat.

Horthy hozzájárult a szovjet feltételek elfogadásához Fotó: Wikimedia Commons



A Makarov-levéllel kapcsolatban igen sok a megválaszolatlan kérdés. Horthy Miklós az 1953-ban Buenos Airesben kiadott „Emlékirataim” című memoárjában mindössze egyetlen mondattal intézi el a Faragho-delegáció Moszkvába utazásának körülményeit és nem tesz említést a Makarov-levélről sem.

Az elhíresült dokumentum eredeti példánya mind a mai napig nem került elő, annak tartalma csak Hennyei Gusztáv, illetve Faragho Gábor emlékirataiból ismert.

Könnyen lehetséges, hogy ez a sokat vitatott eredetű irat a szovjet titkosszolgálat akciójának terméke,

egy olyan kreált mézesmadzag volt, amivel a mielőbbi magyar fegyverszünetet akarták előmozdítani. Hogy mi lehet a valóság a Makarov-levél kulisszatitkaival kapcsolatban, talán már sohasem fogjuk megtudni.

A Makarov-levél:

egy olyan állítólagosan Sztálin által tollba mondott irat,

ami Magyarország háborúból való kiválása, illetve a Szovjetunióval megkötött fegyverszüneti megállapodás esetére,

nagyon kedvező feltételeket fogalmazott meg Magyarország számára,

ám az érdemi tárgyalásokon Molotov már nem akart tudni erről a vitatott dokumentumról.



