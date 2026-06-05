Hírkereső-botrány: fel sem merült, hogy a Tisza-kormány foglalkozzon az üggyel + videó
A Tisza-kormány nem kíván foglalkozni a Hírkeresőt érintő választási manipulációs botránnyal. A Hír TV riportere a kormányszóvivői tájékoztató után Szondi Vandától kérdezte meg a kabinet álláspontját arról, hogy indul-e vizsgálat az ügyben, illetve létrehoznak-e bizottságot, de érdemi válasz nem érkezett.
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