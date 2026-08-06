kézilabdaImre BenceVeszprém HCONE VeszprémEmil NielsenGyőri ETO University Handball ClubLigetvári Patrikfelkészülési mérkőzésigazolás

Imre Bence és Emil Nielsen remekelt, Ligetvári Patrik nélkül indult a Veszprém idénye

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Az ETO és a Veszprém férfiegyüttese csütörtökön egymás ellen játszotta első nyári edzőmérkőzését Győrben. A veszprémi kézilabdacsapatban a dán Emil Nielsen mellett Imre Bence is debütált, de a túloldalon is számos újoncot bevetett Kopornyik Zsolt vezetőedző.

Wiszt Péter
2026. 08. 06. 16:59
Imre Bence első helyzete még kimaradt Veszprém-mezben, de a szünet után jól folytatta Győrben Fotó: One Veszprém HC/Kolozsvári Barnabás
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hugo Descat rögtön kétszer villant, sőt az első győri kiállítást követően 8-13-at mutatott az eredményjelző a hazaiak időkérésénél. Az ETO gólcsendje megszakadt, az egyre több technikai hiba miatt a hátrány mégis tovább nőtt az első félidő hajrájában (10-17). A két kapus is bemutatta első nagyobb bravúrját. A juniorválogatottal friss Európa-bajnok Eklemovic Márkó és a két Krakovszki iker is segített tíz gól alatt tartani a különbséget, a szünetben 13-21 volt az állás Descat kihagyott időn túli büntetője után.

A Veszprém könnyen győzött. Fotó: One Veszprém HC/Kolozsvári Barnabás

Emil Nielsen beállt, tovább nőtt a bajnok előnye, Imre Bence jól folytatta

A második játékrészt kapuscserékkel is indították az együttesek, így a Barcelonából BL-győzelemmel érkezett Emil Nielsen és bátyját követve Győri Kristóf is debütált. Azonnal felavatták őket, ám ezután mindketten mutattak be bravúrokat, és néhány perc elteltével már annyi védésnél jártak, mint első félidei elődjeik. A hazaiak pontatlanabbak voltak, ezért nőhetett egyre inkább tíz gól fölé a veszprémi előny, a szünet után remeklő Imre Bence egymást követő hétméteresével és két lerohanásgóljával már 15-29 volt az állás. A 41. percben jött is Kopornyik Zsolt időkérése, Nielsen viszont a folytatásban is parádézott, még Győrinél is jobban.

A mezőnybeli cserék után ismét inkább a góloké volt a főszerep, 20-37-nél jött az utolsó ETO-időkérés, 

az ezúttal nem annyira fontos végeredmény pedig a lelátóról érkezett tapsvihar közepette 25-44 lett.

A fennállása ötvenedik idényét kezdő Veszprém pénteken a szlovén Celjét fogadja hazai közönség előtt, méghozzá a régi-új klubjához 12 év elteltével távozó Gasper Marguc búcsúmérkőzésén. A magyar bajnok bakonyiak ezután Spanyolországba utaznak, és a jövő héten Pontevedrában, míg két hét múlva Santanderben vesznek részt felkészülési tornán a Szeged elleni szuperkupa-találkozó előtt. Az ETO-ra is várnak még feladatok az NB I szeptemberi rajtja előtt.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelektakaró mihály

Csak a baj volt Takaróval?

Pilhál György avatarja

Bizony nehéz volt ilyen régi vágású, bogaras emberrel együtt dolgozni…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu