Imre Bence és Emil Nielsen remekelt, Ligetvári Patrik nélkül indult a Veszprém idénye

Hugo Descat rögtön kétszer villant, sőt az első győri kiállítást követően 8-13-at mutatott az eredményjelző a hazaiak időkérésénél. Az ETO gólcsendje megszakadt, az egyre több technikai hiba miatt a hátrány mégis tovább nőtt az első félidő hajrájában (10-17). A két kapus is bemutatta első nagyobb bravúrját. A juniorválogatottal friss Európa-bajnok Eklemovic Márkó és a két Krakovszki iker is segített tíz gól alatt tartani a különbséget, a szünetben 13-21 volt az állás Descat kihagyott időn túli büntetője után.

A Veszprém könnyen győzött. Fotó: One Veszprém HC/Kolozsvári Barnabás

Emil Nielsen beállt, tovább nőtt a bajnok előnye, Imre Bence jól folytatta

A második játékrészt kapuscserékkel is indították az együttesek, így a Barcelonából BL-győzelemmel érkezett Emil Nielsen és bátyját követve Győri Kristóf is debütált. Azonnal felavatták őket, ám ezután mindketten mutattak be bravúrokat, és néhány perc elteltével már annyi védésnél jártak, mint első félidei elődjeik. A hazaiak pontatlanabbak voltak, ezért nőhetett egyre inkább tíz gól fölé a veszprémi előny, a szünet után remeklő Imre Bence egymást követő hétméteresével és két lerohanásgóljával már 15-29 volt az állás. A 41. percben jött is Kopornyik Zsolt időkérése, Nielsen viszont a folytatásban is parádézott, még Győrinél is jobban.

A mezőnybeli cserék után ismét inkább a góloké volt a főszerep, 20-37-nél jött az utolsó ETO-időkérés,

az ezúttal nem annyira fontos végeredmény pedig a lelátóról érkezett tapsvihar közepette 25-44 lett.

A fennállása ötvenedik idényét kezdő Veszprém pénteken a szlovén Celjét fogadja hazai közönség előtt, méghozzá a régi-új klubjához 12 év elteltével távozó Gasper Marguc búcsúmérkőzésén. A magyar bajnok bakonyiak ezután Spanyolországba utaznak, és a jövő héten Pontevedrában, míg két hét múlva Santanderben vesznek részt felkészülési tornán a Szeged elleni szuperkupa-találkozó előtt. Az ETO-ra is várnak még feladatok az NB I szeptemberi rajtja előtt.