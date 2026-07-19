Történelmi siker: Európa-bajnok a magyar U20-as kézilabda-válogatott Romániában!

A második játékrész az elsőhöz nagyon hasonló forgatókönyvet hozott. A magyar válogatott újra jobban kezdett, 17-16-nál meg is szerezte a vezetést. A svédek azonban észbe kaptak, gyorsan fordítottak, innentől pedig fej-fej mellett haladtak a csapatok. Sokáig ugyanaz volt a minta: egygólos svéd előny, magyar egyenlítés, és ez ismétlődött.

Hosszabbításban dőlt el a magyar Európa-bajnoki cím

Gazsó Péter volt a magyar csapat legjobbja a döntőben, 23-23-nál már a kilencedik gólját dobta a meccsen. Az utolsó tíz percre aztán a svédek újra kétgólos előnyre tettek szert, így a magyar válaszok már nem a döntetlenhez, hanem a mínusz egyhez voltak elegendők. Az volt a nagy kérdés, hogy lesz-e még erő Sótonyi csapatában ahhoz, hogy újra felálljon. Volt: az utolsó percben sikerült az egyenlítés, 28-28 után jöhetett a hosszabbítás.

Ott pedig már jött a mindent elsöprő lendület: 34-32-re győzött a magyar válogatott, és története során először U20-as Európa-bajnok. A döntő hőse a 14 gólig jutó Gazsó Péter volt, de Balogh Ádám védései is nagyon kellettek a ráadásban. Az európai szövetség, az EHF Gazsót választotta meg a finálé legjobb játékosának.

– Igyekeztünk meccsről meccsre haladni, de éreztem, hogy a nyolcba jutás is kisebb teher a srácok vállán. Amikor meglett az alapcélkitűzés, még inkább elkezdett harapni a csapat, a játékosok nem elégedtek meg a négy közé jutással, büszke vagyok rájuk – értékelte a tornát Sótonyi László.