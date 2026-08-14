Izgalmas külföldi filmek szerepelnek a 22. CineFest-en

Lhápál Gyal filmjében, a Sumpa királyságban a kelet-kínai Hangcsouban felnőtt Jangcsen Lámó a fennsíkra indul, hogy felkutassa gyökereit és közelebb kerüljön önmaga megértéséhez. Útja során megismerkedik Pemával, a fiatal helyi vezetővel, aki távoli legelőkön és a végtelennek tűnő füves pusztákon át elkíséri őt.

Noah Segan amerikai filmje, Az utolsó New York-i zsebtolvaj a Sundance fesztiválon debütált. Főhőse, Harry veterán zsebtolvajként dolgozik New York utcáin. Az üzlet egész jól megy, a szajrét zálogos haverjának, Bennek passzolja le. Ám egy nap emberére akad, amikor a kiberbűnöző Dylantől ellop egy pendrive-ot. A címszerepet a többek között a Coen-testvérek filmjeiből ismert John Turturro játssza, mellette Steve Buscemi, Giancarlo Esposito és Jamie Lee Curtis láthatóak a főbb szerepekben.