úszásPárizsJackl Vivien

Jackl Vivien negyedik lett az 1500 méteres gyorsúszásban

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Pénteken egyetlen magyar döntős volt Párizsban az úszó Európa-bajnokságon. A női 1500 méteres gyorsúszásban Jackl Vivien a negyedik lett. Az ideje 15.57.39, ezzel az egyéni csúcsán kilenc másodpercet javított. A férfi 200 méteres pillangóúszásban Márton Richárd és Kós Húbert is döntős lett.

Lantos Gábor
2026. 08. 14. 20:19
Jackl Vivien az 1500 méteres gyorsúszásban Párizsban Fotó: FOTO OLIMPIK Forrás: NurPhoto
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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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