A Vasas elvette a Kispest veretlenségét az NB I-ben

Drámai véget ért a meccs, mert előbb les miatt elvették a Vasas gólját, majd a 98. percben Csóka fejesével megnyerte a meccset az angyalföldi csapat, amely így átvette a vezetést az NB I-ben. A Vasasnak ez volt a második győzelme, a Honvédnak az első veresége. A Honvéd nem tudta megőrizni a vezetést, a Vasas pedig nagy bravúrt mondhat el azzal, hogy nyerni tudott a Kispest stadionjában.

Labdarúgó NB I, 4.forduló: Honvéd–Vasas 1-2 (1-0).