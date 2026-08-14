Tervezőtársként vesznek részt a diákok a Néprajzi Múzeumban készülő gyermekmúzeum alakításában

Az Arkki módszertanát több olyan nemzetközi projektben is alkalmazták, amelyben gyermekek valós fejlesztések résztvevőivé váltak. Bekapcsolódtak többek között a Helsinki Építészeti és Design Múzeum új koncepciójának kidolgozásába 2021-2022-ben, az UNICEF gyermekbarát város programjába Ho Si Minh-városban 275 gyermek részvételével, valamint iskolák, közterek és városrészek tervezésébe Európától Ázsiáig.

A budapesti foglalkozásokat Mészáros Zsuzska, az Arkki Magyarország alapító társa vezeti. Az építőművész és vizuális kultúra szakos mesterpedagógus a budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanára.

A Néprajzi Múzeumban két csoport indul szeptember 18-án: az 1-3. osztályosoknak és a 4-6. osztályosoknak is pénteken délutánonként tartják a foglalkozásokat.

A féléves kurzus 16, egyenként másfél órás alkalomból áll 2026 szeptembere és 2027 januárja között. Az Arkki Építészeti Iskola nonprofit szervezet, és a Néprajzi Múzeum támogatásának köszönhetően a program résztvevői az Arkki-kurzusok teljes árához képest 25 százalékkal támogatott kurzusdíjjal vehetnek részt a programban. Jelentkezni a www.arkki.hu/kurzusok/tervezz-kiallitast-kurzus oldalon lehet.