Életre kel a dzsungel Balatonszemesen: Ingyenes musicallel indul a Szemesi Ünnepi Piknik
Egy igazi közönségkedvenccel indul augusztus 16-án, vasárnap este a Szemesi Ünnepi Piknik: Dés László, Geszti Péter és Békés Pál A dzsungel könyve című musicaljét a martonvásári Földi Teri Színház hozza el Balatonszemesre. A látványos, zenés előadás 20:30-kor kezdődik a szemesi focipályán kialakított szabadtéri helyszínen, a belépés ingyenes.
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