Borítókép: Illusztráció (Fotó: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap)
Váratlan vezetőváltás a Magyar Postánál, távozik a vezérigazgató
Jelentős személyi változás történt a Magyar Posta Zrt. vezetésében: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter visszahívta Dr. Láng Gézát az igazgatóság elnöki tisztségéből, miközben a társaság igazgatósága a vezérigazgatói munkaviszonyát is megszüntette. Az új vezetésről egyelőre nincs információ.
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