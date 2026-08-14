Paks II-t nem a tegnap időjárására tervezték

– Nem szerencsés úgy kezelni Paks II-t, mintha most kellene eldönteni, szüksége van-e Magyarországnak új atomerőműre. A projekt nemzetközi beruházás: az orosz és magyar vállalatok mellett amerikai, cseh, francia, holland, német, osztrák, svájci, szlovák és török cégek is részt vesznek benne. A francia Alstom például a turbinákat szállítja, gyártásuk már 2025-ben megkezdődött – mondta lapunknak Hárfás Zsolt atomenergetikai mérnök az elmúlt napokban kibontakozott kormányzati kommunikáció kapcsán. Ugyanis, míg a választási kampány során a Tisza Párt arról beszélt, hogy az atomenergia szükséges része a magyar energiamixnek, addig szépen lassan megváltozott a témában nyújtott közlések hangulata. Magyar Péter miniszterelnök a csütörtöki sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva elmondta, hogy Paks II tervezése szerinte a szélsőséges vízállási helyzetekre nem biztosít olyan tartalékot, amely hosszú távon és minden körülmények között garantálná az erőművek működését. Korábban elsősorban a beruházás ütemezése és a költségei voltak a középpontban. A hűtés megoldásáról pedig több alkalommal írtunk, legutóbb itt.
– Az új blokkokat nem a tegnapi időjárásra tervezték. Az alacsony vízállás, a magas hűtővíz-hőmérséklet és más szélsőséges természeti körülmények a tervezés és az engedélyezés során eleve vizsgálandó tényezők voltak. Paks II hűtőrendszere több ponton eltér a jelenlegi erőműétől, a vízkivétel kialakításánál pedig az alacsonyabb dunai vízszinteket is figyelembe vették. A szélsőséges meleg időszakokra kiegészítő hűtési megoldások is rendelkezésre állnak – emlékeztetett újfent Hárfás Zsolt.
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