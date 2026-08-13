Magyar Péter esete a számára ismeretlen jogággal

Díjkategória is van energiajogászoknak

Egy csütörtöki bejegyzését Tóth Máté beszédes fotóval illusztrálta: a Wolters Kluwer Jogászdíjával, amelyen a neve és az is szerepel, hogy az év jogásza díjat nyerte el 2019-ben, mégpedig energiajog kategóriában. Ez egy szakmai elismerés, a díjat a jogi és adózási információszolgáltatásáról ismert Wolters Kluwer alapította. Több kategóriában lehet pályázni vagy jelölést kapni, és a díjazás célja elsősorban az innovatív, magas színvonalú, a joggyakorlatot vagy a jogi gondolkodást előrevivő teljesítmények elismerése.

Újabb pofon érkezett, élőben

Csakhamar azonban ismét üzent a miniszterelnök, mégpedig a paksi atomerőmű hűtését segítő vízügyi megoldásokat ismertető sajtótájékoztatón: „botcsinálta energiajogásznak” és „kóklernek” nevezte Tóth Mátét. A szakértő erre úgy reagált:

mindezt úgy, hogy azt csinálják Paksnál, aminek a megvizsgálására két hete felhívtam a figyelmet, és ami két hét alatt 42-45 milliárd forint többletkiadást tehetett volna elkerülhetővé vagy csökkenthetővé.

Paks II is belekeveredett

Tóth Máté egyébként 2015-ben a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda energetikai csoportjának ügyvédje volt, és kifejezetten Paks II brüsszeli, uniós jogi megítélésével foglalkozott. Ez a szál most két okból lehet érdekes: egyfelől, mert a magyar kormány több mint két hónapja nem veszi fel a kapcsolatot az atomerőművi beruházás fővállalkozójával, az orosz Roszatommal. Másfelől pedig azért, mert Magyar Péter a csütörtöki tájékoztatóján kétségbe vonta, hogy a Paks II atomerőmű két új blokkja megfelelő hűtést kaphat a Dunával. Magyar Péter szerint ugyanis az előző kormány nem készítette elő sem a Paks I, sem a Paks II esetében azt az átállást, amely a jelenlegi, szabadvízi hűtés helyett zárt láncú technológiával oldaná meg az erőművek hűtését. A miniszterelnök szerint pedig ez a megváltozott körülmény akár Paks II megépítését is veszélyeztetheti. Nem világos, hogy ezt a következtetés mi alapján vonta le a miniszterelnök, de nem ismeretlen téma a médiában Paks II hűtése. A Magyar Nemzet is éppen a napokban tisztázta az 5. és a 6. blokk hűtését érintő kérdéseket.